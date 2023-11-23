الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

براءة طفل من سرقة موبايل وعطر فى التجمع الخامس

جريدة الدستور

أصدرت محكمة استئناف القاهرة للطفل المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة في الاستئناف 8703 لسنة 2023، بقبوله شكلًا وفي الموضوع القضاء ببراءة طفل عما أسند إليه من اتهام سرقة موبايل وبرفيوم ومبلغ مالي من سيارة مهندس بالتجمع الخامس.

وتضمن حكم أول درجة المستأنف عليه والصادر من محكمة الطفل بالقضية رقم 2409 لسنة 2023 جزئي جنح الطفل بمعاقبة المتهم بالحبس عامين.

وتعود أحداث القضية منذ سبعة أشهر عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على طفل اتهمه مهندس بسرقة موبايل وبرفيوم من سيارته بالتجمع الخامس، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم وعرضه على النيابة وحبسه على ذمة التحقيقات، وإحالته للمحاكمة والقضاء بحبسه عامين، ومن ثم تقديم دفاع المتهم المستشار رفعت مكى بالاستئناف على ذلك الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وتقديم الدفوع القانونية أمام هيئة المحكمة حتى قضت المحكمة ببراءة المتهم.

محكمة استئناف القاهرة محكمة شمال القاهرة التجمع الخامس

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