الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حزب الله: استهدفنا بالصواريخ موقعًا إسرائيليًا فى قطاع جنوب لبنان الغربى

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله، صباح اليوم الخميس، عن استهداف موقع الضهيرة الإسرائيلي قبالة القطاع الغربي من جنوب لبنان، بالصواريخ، نقلًا عن قناة القاهرة الإخبارية.

 مقتل 5 من حزب الله في غارة إسرائيلية على بيت ياحون 
 

وكانت أكدت مصادر أمنية، الخميس، مقتل 5 من حزب الله في غارة إسرائيلية على بيت ياحون في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرات مقاتلة من سلاح الجو قامت بمهاجمة البني التحتية لحزب الله في الأراضي اللبنانية.

وأضاف: "أغار الطيران وقوات الجيش الإسرائيلي على خلية حاولت إطلاق صواريخ على الأراضي الإسرائيلية وفرقة أخرى أطلقت النار على قواتنا".

واندلعت المواجهة بشكل كبير بين إسرائيل وحزب الله بطول الحدود بعد هجوم (حماس) في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل، وتتبادل إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية إطلاق الصواريخ في قتال يتصاعد بصورة مطردة.

وقع الضهيرة الإسرائيلي جنوب لبنان لبنان الصواريخ

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