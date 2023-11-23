الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. مقتل 5 من حزب الله فى غارة إسرائيلية

غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية

أكدت مصادر أمنية، أمس الخميس، مقتل 5 من حزب الله في غارة إسرائيلية على بيت ياحون في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

وكانت وكالة "رويترز"، قد أفادت بمقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص بضربة إسرائيلية جنوبي لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرات مقاتلة من سلاح الجو قامت بمهاجمة البني التحتية لحزب الله في الأراضي اللبنانية.

وأضاف: "أغار الطيران وقوات الجيش الإسرائيلي على خلية حاولت إطلاق صواريخ على الأراضي الإسرائيلية وفرقة أخرى أطلقت النار على قواتنا".

واندلعت المواجهة بشكل كبير بين إسرائيل وحزب الله بطول الحدود بعد هجوم (حماس) في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل.

وتتبادل إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية إطلاق الصواريخ في قتال يتصاعد بصورة مطردة.

الأكثر قراءة

عاجل.. مقتل 5 من حزب الله فى غارة إسرائيلية

عاجل.. إسرائيل: إطلاق سراح الرهائن فى غزة لن يتم قبل الجمعة

غزة كلمة السر.. استقالة هند صبرى من برنامج الغذاء العالمى

عاجل| حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملياته الإجرامية فى غزة

رفض التهجير وإشادة بمصر.. البيت الأبيض يكشف تفاصيل مكالمة السيسى وبايدن

«اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الفجر اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم عبدالفتاح يكتب: جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

إجلاء المرضى والجرحى من مجمع الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة

"حزب الله" يؤكد انضمامه لقرار "وقف إطلاق النار" رغم عدم مشاركته فى المفاوضات