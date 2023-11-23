عاجل.. مقتل 5 من حزب الله فى غارة إسرائيلية

أكدت مصادر أمنية، أمس الخميس، مقتل 5 من حزب الله في غارة إسرائيلية على بيت ياحون في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

وكانت وكالة "رويترز"، قد أفادت بمقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص بضربة إسرائيلية جنوبي لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرات مقاتلة من سلاح الجو قامت بمهاجمة البني التحتية لحزب الله في الأراضي اللبنانية.

وأضاف: "أغار الطيران وقوات الجيش الإسرائيلي على خلية حاولت إطلاق صواريخ على الأراضي الإسرائيلية وفرقة أخرى أطلقت النار على قواتنا".

واندلعت المواجهة بشكل كبير بين إسرائيل وحزب الله بطول الحدود بعد هجوم (حماس) في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل.

وتتبادل إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية إطلاق الصواريخ في قتال يتصاعد بصورة مطردة.