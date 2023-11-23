الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. قبل تطبيق الهدنة.. شهداء وجرحى فى غارات عنيفة على قطاع غزة

قصف غزة
قصف غزة

جددت طائرات الاحتلال الحربية، مساء اليوم الأربعاء، قصفها العنيف على مناطق واسعة شمال القطاع ووسطه وجنوبه، بالتزامن مع إطلاق قنابل الإضاءة بكثافة في أجواء الشمال.

وأفادت مصادر لوكالة وفا الفلسطينية، بأن طيران الاحتلال قصف منزلًا لعائلة سويدان قرب مستشفى "اليمن السعيد" في جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين دون تمكن مركبات الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت طواقم الدفاع المدني خلال وصولها إلى مشروع بيت لاهيا السكني شمال، في محاولة منهم مساعدة المواطنين بعد تعرض منازل في المشروع لقصف مدفعية الاحتلال.

وفي وسط القطاع، استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا في "بلوك 9" بمخيم البريج، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

واستشهدت مواطنة وطفلين، في غارة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط القطاع.

وقصف طيران الاحتلال منزلًا لعائلة الجمل في محيط أبراج عين جالوت في النصيرات وسط القطاع، ما أدى لإصابات عديدة بصفوف المواطنين وآخرون تحت الأنقاض قد يكون بينهم شهداء.

وفي جنوب القطاع، شنت مدفعية الاحتلال قصفًا عنيفًا، بالتزامن مع قصف طائرات الاحتلال، لمواقع متفرقة شرق خان يونس، كما استهدفت منزل لعائلة العمور في بلدة الفخاري شرقًا.

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