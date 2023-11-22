السيسى لـ"بايدن": لا بد من وقف دائم لإطلاق النار بغزة.. ووصول المساعدات لجميع مناطق القطاع

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي "جو بايدن".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تضمن تأكيد الرئيس السيسي أن الجهود المصرية تأتي في إطار حرص مصر على حقن الدماء وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكد السيسي ضرورة العمل على البناء على الهدنة الإنسانية الحالية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإغاثية والوقود لجميع مناطق القطاع.

فيما أكد الرئيسان أهمية العمل في اتجاه الحل السياسي للقضية الفلسطينية، استنادًا إلى حل الدولتين.

وقد اتفقا في ختام الاتصال على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين لتحقيق الاستفادة من الهدنة الحالية، بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.