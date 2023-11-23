الزراعة: تقديم كل الدعم للمزارعين فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد، تقديم جميع الدعم والخدمات للمزارعين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال الفترة المقبلة.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وأكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن

مشروع تطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة”، المُبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى، وتهدف هذه المبادرة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.

وأشار عزوز إلى وزراة الزراعة واستصلاح الأراضي تقوم بتقديم كافة الخدمات للمزارعين بهذه المبادرة، وذلك من خلال إنشاء مجمعات خدمية زراعية تشمل تقديم كافة الخدمات الزراعية، وفقًا لاحتياجات القرى المستهدفة من وحدات بيطرية وجمعيات تعاونية زراعية ومراكز إرشاد زراعى، وخلال المرحلة الأولى من المبادرة تم إنشاء 332 مجمعا خدميا زراعيا، و329 جمعية زراعية، و305 مراكز إرشاد زراعي، و316 وحدة بيطرية، و41 مركز تجميع ألبان في 20 محافظة، و52 مركزا تخدم 1413 قرية، وجارٍ تجهيز خطة وزارة الزراعة للمرحلة الثانية والتى تستهدف 20 محافظة و53 مركزا و444 وحدة قروية تخدم 1491 قرية.

وأوضح رئيس قطاع الإرشاد أن فريق العمل بالوزارة يقوم، بالمهام التالية: إعداد مخطط الوزارة لتنفيذ المبادرة بالتنسيق مع الجهات المعنية من مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية والمحافظات المستهدفة.