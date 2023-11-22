كهرباء جنوب القاهرة: 29% نسبة الفقد من إجمالى الطاقة المباعة

كشف مصدر في شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء عن نسبة الفقد التي جاءت في الموازنة العامة للشركة، والتي تم عرضها خلال الجمعية العامة للشركة، والتي بلغت 29% من إجمالي الطاقة المباعة بسبب السرقات.

أضاف المصدر لـ«الدستور» أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ترسل لجانا للتفتيش على عمل شركات التوزيع بصفة مستمرة، ولم تشكل أي لجنة بشكل خاص لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لمتابعة نسب الفقد.

وأكد المصدر أن نسب الفقد كانت في 2020 /2021 وصلت لـ31%، وانخفضت خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي لتصل إلى 29% ومرشح أن تنخفض لـ27 % خلال العام المالي الجاري 2023 /2024.

واستقبل د. محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، لمناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والبنك.

وأشاد شاكر بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء وبنك الاستثمار الأوروبي، حيث تعد مشاركة البنك في تمويل مشروعات القطاع ثقة في نجاح قطاع الكهرباء في إدارة مشروعاته على أرض مصر، والتي تجلت بوضوح خلال العقود الماضية. كما أشار إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري نجح في الانتهاء من العديد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع البنك.

وأكد الوزير اهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة، وذلك من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج، والاعتماد على وحدات الإنتاج ذات كفاءة عالية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأوضح، خلال اللقاء، الاهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة؛ للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول 2030.

وأشار إلى الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء للعمل على تحسين وتطوير جميع الخدمات في قطاع الكهرباء، وأيضًا توطين الصناعة المرتبطة بمهام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر على أرض مصر.