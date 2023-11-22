الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صحفية فلسطينية: القصف الإسرائيلى لم يتوقف رغم إعلان اتفاق الهدنة

روان الصوراني
روان الصوراني

قالت الكاتبة الصحفية الفلسطينية روان الصوراني، إن الأوضاع ميدانيًا على الأرض عكس ما يتم إشاعته عبر وسائل الإعلام من تقارير سياسية بأن هناك هدنة، مشيرة إلى أن مواطني غزة اعتادوا سماع تلك الأخبار.

وأضاف الصوراني في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC" المُذاع على قناة "DMC" أن القوات الإسرائيلية تشدد من ضرباتها الصاروخية خلال الساعات الأخيرة من إبرام أي اتفاق لوقف إطلاق النار أو هدنة إنسانية.

وأشارت إلى أن الضربات الميدانية لم تتوقف منذ صباح اليوم على محافظات القطاع كافة من جنوبه إلى شماله، متابعة: "قبل قليل كانت هناك مجموعة من الاستهدافات لمنازل سكنية وغارات من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي".

صحفية فلسطينية: الضربات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة لم تتوقف

كما أكدت أن الضربات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة لم تتوقف أيضًا منذ صباح اليوم، مشيرة إلى أن مدير مستشفى بغزة قال إن مجموعة من الأطفال الخدج توفوا بعد انقطاع التيار الكهربائي، وتوقف محطات الأكسجين اللازمة لرعاية هؤلاء الأطفال.

وتابعت: "هناك إصابة أيضًا لطفل عمر 3 أشهر ويحتاج إلى تدخل علاجي سريع وصل قبل قليل إلى مستشفى شمال القطاع وهو المستشفى الوحيد الذي يقدم حاليًا الخدمات لكافة سكان شمال قطاع غزة بعد خروج المستشفى الإندونيسي عن الخدمة، لكن للأسف المستشفى محاصر بالدبابات، مما يمنع وصول الجرحى والأطباء من الدخول أو الخروج".

غزة قطاع غزة الاطفال الخدج فلسطين القوات الإسرائيلية مساء dmc

مواد متعلقة

عاجل| حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملياته الإجرامية فى غزة

الأكثر قراءة

عاجل| غزة كلمة السر.. استقالة هند صبري من برنامج الغذاء العالمي

عاجل| حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملياته الإجرامية فى غزة

حرجة للغاية.. تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق (فيديوجراف)

الداخلية تمد مهلة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين 3 أشهر

الأهلى يستقر على رحيل 6 لاعبين.. ويستعد لـ"ميدياما" الغانى

الحوثيون: أطلقنا دفعة صواريخ مُجنحة على أهداف إسرائيلية جنوب فلسطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم عبدالفتاح يكتب: جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

إجلاء المرضى والجرحى من مجمع الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة

"حزب الله" يؤكد انضمامه لقرار "وقف إطلاق النار" رغم عدم مشاركته فى المفاوضات