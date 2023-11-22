صحفية فلسطينية: القصف الإسرائيلى لم يتوقف رغم إعلان اتفاق الهدنة

قالت الكاتبة الصحفية الفلسطينية روان الصوراني، إن الأوضاع ميدانيًا على الأرض عكس ما يتم إشاعته عبر وسائل الإعلام من تقارير سياسية بأن هناك هدنة، مشيرة إلى أن مواطني غزة اعتادوا سماع تلك الأخبار.

وأضاف الصوراني في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC" المُذاع على قناة "DMC" أن القوات الإسرائيلية تشدد من ضرباتها الصاروخية خلال الساعات الأخيرة من إبرام أي اتفاق لوقف إطلاق النار أو هدنة إنسانية.

وأشارت إلى أن الضربات الميدانية لم تتوقف منذ صباح اليوم على محافظات القطاع كافة من جنوبه إلى شماله، متابعة: "قبل قليل كانت هناك مجموعة من الاستهدافات لمنازل سكنية وغارات من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي".

صحفية فلسطينية: الضربات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة لم تتوقف

كما أكدت أن الضربات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة لم تتوقف أيضًا منذ صباح اليوم، مشيرة إلى أن مدير مستشفى بغزة قال إن مجموعة من الأطفال الخدج توفوا بعد انقطاع التيار الكهربائي، وتوقف محطات الأكسجين اللازمة لرعاية هؤلاء الأطفال.

وتابعت: "هناك إصابة أيضًا لطفل عمر 3 أشهر ويحتاج إلى تدخل علاجي سريع وصل قبل قليل إلى مستشفى شمال القطاع وهو المستشفى الوحيد الذي يقدم حاليًا الخدمات لكافة سكان شمال قطاع غزة بعد خروج المستشفى الإندونيسي عن الخدمة، لكن للأسف المستشفى محاصر بالدبابات، مما يمنع وصول الجرحى والأطباء من الدخول أو الخروج".