الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أحمد الباز يشيد بنجاح الجهود المصرية القطرية الأمريكية في وقف القتال في غزة

المهندس أحمد الباز
المهندس أحمد الباز

أشاد المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، بنجاح الجهود المصرية القطرية الأمريكية في وقف القتال في غزة، مؤكدا أن النجاح يعد تكليل للدور المصري العظيم الذي تنباه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اليوم الأول من أندلاع الأزمة، وسيظل الموقف المصري الرافض للتهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين مخلدا في التاريخ.

وأضاف الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر في بيان له، بأن نجاح الوساطة المصرية القطرية بالوصول لاتفاق هدنة بغزة تعكس الريادة المصري، وتثبت أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي تحظى بأهمية كبيرة وتقدير من كافة القوى العالمية والدولية.

وأوضح أن موقف القيادة المصرية والشعب المصري بكل طوائفه الرافض لتهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخليا أو بالتهجير خارج أراضيهم يعد موقفا مشرفا وتاريخا، ويثبت قضية الفلسطينية هامة ولا يتخلى عنها الشعب المصري أبدا كعادته، كما أن الهدنة  الانسانية تهد تتويج لجهد ومثابرة الرئيس السيسي لحل الأزمة منذ بدايتها في السابع من أكتوبر الماضي.

واستكمل الباز بأن  تصفية القضية الفلسطينية أمر غير مقبول تماما ومصر تتمسك بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وترفض تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري للفلسطينيين، قائلا:« أي نزوح للفلسطينيين سيكون لمصر رد حاسم وفوق القانون الدولي ولن تتوانى مصر في استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها».

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