الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إعلام الخارجة ينظم حملة "صوتك مستقبلك.. إنزل وشارك" بمديرية الزراعة

جانب من الندوة
جانب من الندوة

اختتم مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، الحملة الإعلامية "صوتك مستقبلك.. إنزل وشارك" والتى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات لحث المواطنين على المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة
 وعقدت اليوم ندوة بعنوان ( صوتك أمانة.. صوتك لمصر) بمقر مديرية الزراعة بحضور الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، وفضيلة الشيخ حمدى فتحى كامل من علماء الأوقاف، والمحامية ليلى فهيم،  والمهندس محمد حسين هلالي قيادة طبيعية وغادة بصيط محمد مسئول الإعلام التنموي 
 حيث بدأت أزهار عبدالعزيز مدير مركز إعلام الخارجة حديثها بدور قطاع الإعلام الداخلى فى حث المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية ونوهت إلى أن الحملة الإعلامية استمرت خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر تم من خلالها العديد من الأنشطة 
 

ومن جانبه أكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن محافظة الوادى الجديد من المحافظات الأولى فى ارتفاع نسب المشاركة.

وفى سياق متصل،  تحدث فضيلة الشيخ حمدى عن مكانة مصر فى القرآن والتى تعتبر من الأراضي الطيبة التى يجب المحافظة عليها ويظهر ذلك من خلال المشاركة الإيجابية والفعالة فى أهم الأحداث كما ذكر أهمية السعى والتعمر والتنميةالتى تحدث التنمية والرخاء 
 ونوه  الشيخ حمدى، أن الصوت أمانة ولا يجوز كتمان الشهادة لذلك لابد من التوجه إلى صناديق الاقتراع للمشاركة بحيادية وحرية مطلقة.

ثم تطرقت ليلى فهيم، محامية، إلى الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية سواء فى الخارج أو الداخل وكذلك شروط الترشح ومعاير اختيار رئيس الجمهورية كما أشارت إلى مدة الرئاسة المقررة فى الدستور ثم أكدت على سن الانتخاب وهو لكل من بلغ ١٨ سنة حتى يتمكن المواطن من ممارسه حقه الدستورى كما تم التنويه عن مبطلات الصوت الانتخابى وكيفية الإستعلام عن مقار اللجنة الانتخابية. 

مركز إعلام الخارجة الحملة الإعلامية صوتك امانه صوتك لمصر مديرية الزراعة الانتخابات الرئاسية

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