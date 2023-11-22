"بنقدّر ظروفك".. أحمد الفيشاوى يستعد لتجربة سينمائية جديدة

يستعد الفنان أحمد الفيشاوي لخوض تجربة سينمائية جديدة بالتعاقد على فيلم «بنقدّر ظروفك» في الفترة المقبلة.

وأعلن الفيشاوي عن تعاقده على عمل جديد عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، قائلًا: «بسم الله الرحمن الرحيم، تم التعاقد على الفيلم الكوميدي الجديد، بنقدر ظروفك، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، بطولة، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبوليلة، مع كوكبة من نجوم الكوميديا».

وينتظر الفيشاوي عرض فيلم "السيستم"، وهو أولى تجارب المخرج أحمد البنداري في عالم السينما، ويجسد أحمد الفيشاوي خلال أحداث العمل شخصية تدعي وحيد الحكيم، وفيلم "السيستم" من بطولة أحمد الفيشاوي، ويشاركه كل من ميس حمدان، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد علي رزق ومن تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري.

ينتمي الفيلم لنوعية الأعمال الكوميدية الممزوجة بالرومانسية، ومأخوذ من فيلم أجنبي يدعى هيتش بطولة الفنان ويل سميث الذي عُرض عام 2005، ويلعب خلاله ويل دور رجل لا يستطيع التعامل مع النساء ويحاول صديقه تعليمه كيفية التعامل معهن.

أحمد الفيشاوي ينضم لأبطال “ولاد رزق 3”

في سياق مختلف انضم الفنان أحمد الفيشاوي لأبطال الجزء الثالث من الفيلم السينمائي "ولاد رزق 3" لتصوير مشاهده في العمل، وقد تم الإعلان عن أن تصوير الفيلم سيستغرق 9 أسابيع، حيث سيتم تصوير 5 أسابيع في السعودية و4 أسابيع في مصر، وسيشهد الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" تغييرات جذرية في الأحداث، مع ظهور شخصيات جديدة وضيوف شرف من نجوم الصف الأول، وتم تخصيص ميزانية كبيرة للفيلم، ومن المتوقع عرضه في صيف عام 2024.

كما سيتم استخدام فريق عمل أجنبي لتصميم مشاهد الأكشن في الفيلم، وقد انتهى المؤلف صلاح الجهيني من كتابة أحداث الفيلم، والذي يشهد تغييرات جذرية في الأحداث، كما سيتضمن العمل شخصيات جديدة، بالإضافة إلى الشخصيات الأساسية، ويشارك في بطولة الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" النجوم عمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوى، ومن المقرر أن ينضم عدد من الفنانين للجزء الثالث، من إخراج طارق العريان، والفيلم في مرحلة الكتابة حاليًا ويكتبه صلاح الجهينى.