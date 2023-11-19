معسكر مغلق لمخرج فيلم "السيستم" لأحمد الفيشاوي لإنهاء عمليات المونتاج استعدادا لعرضه

دخل المخرج أحمد البنداري مخرج الفيلم السينمائي الجديد "السيستم" لأحمد الفيشاوي معسكر مغلق للانتهاء من أعمال مونتاج ومكساج الفيلم، استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي في مصر مطلع العام الجديد.

وكان أبطال الفيلم قد انتهوا من تصويره بالكامل منذ أيام، وحرص أحمد الفيشاوي وأبطال الفيلم على الاحتفال بانتهاء التصوير، خاصة وأن نصويره تم خلال زمن قياسي فلم يتعد مدة شهر.

ويعد الفيلم أولى تجارب المخرج أحمد البنداري في عالم السينما، ويجسد أحمد الفيشاوي خلال أحداث العمل شخصية تدعي وحيد الحكيم.

أبطال فيلم السيستم

وفيلم “السيستم” من بطولة أحمد الفيشاوي، ويشاركه كل من “ميس حمدان، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد علي رزق” ومن تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري.

وينتمي الفيلم لنوعية الأعمال الكوميدية الممزوجة بالرومانسية، ومأخوذ من فيلم أجنبي يدعى هيتش بطولة الفنان ويل سميث الذي عُرض عام 2005، ويلعب خلاله ويل دور رجل لا يستطيع التعامل مع النساء ويحاول صديقه تعليمه كيفية التعامل معهن.

أحمد الفيشاوي ينضم لأبطال “ولاد رزق 3”

في سياق مختلف انضم الفنان أحمد الفيشاوي لأبطال الجزء الثالث من الفيلم السينمائي "ولاد رزق 3" لتصوير مشاهده في العمل.

وقد تم الإعلان أن تصوير الفيلم سيستغرق 9 أسابيع، حيث سيتم تصوير 5 أسابيع في السعودية و4 أسابيع في مصر.

وسيشهد الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" تغييرات جذرية في الأحداث، مع ظهور شخصيات جديدة وضيوف شرف من نجوم الصف الأول، وتم تخصيص ميزانية كبيرة للفيلم، ومن المتوقع عرضه في صيف عام 2024.

كما سيتم استخدام فريق عمل أجنبي لتصميم مشاهد الأكشن في الفيلم، وقد انتهى المؤلف صلاح الجهيني من كتابة أحداث الفيلم، والذي يشهد تغييرات جذرية في الأحداث، كما سيتضمن العمل شخصيات جديدة بالإضافة إلى الشخصيات الأساسية

ويشارك في بطولة الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" النجوم عمرو يوسف وأحمد داوود وأحمد الفيشاوى، ومن المقرر أن ينضم عدد من الفنانين للجزء الثالث، من إخراج طارق العريان، والفيلم في مرحلة الكتابة حاليًا ويكتبه صلاح الجهينى.