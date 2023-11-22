الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس اثنين لتورطهما في سرقة عملات أجنبية بحدائق القبة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بالقاهرة حبس حارس عقار وعاطل لتورطهما في سرقة عملات أجنبية من شقة سكنية بمنطقة حدائق القبة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تبين من خلال التحقيقات عن سرقة بعض العملات "الأجنبية- المحلية"،  و31 طابع تأشيرة، 2 ساعة يد، هاتف محمول من داخل إحدى الشقق السكنية، وتبين أن وراء الواقعة حارس عقار وعاطل.

بمواجهتهما؛ اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشاد أحدهما ضبط كل المسروقات المستولى عليها.

كان قسم شرطة حدائق القبة تلقي بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بسرقة عملات أجنبية من داخل شقته بدائرة القسم وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

حبس حارس عقار عاطل شقة سكنية سرقة حدائق القبة

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