توافد الآلاف من أهالى القليوبية للمشاركة فى مؤتمر دعم الرئيس السيسى

توافد الآلاف من أبناء محافظة القليوبية، للمشاركة في مؤتمر جماهيري حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، باستاد بنها الرياضي بمدينة بنها، الذي شهد مسيرة بالمزمار والطبل البلدي لمؤيدي المرشح الرئاسي، على أنغام "تسلم الأيادي"، حيث تفاعل المئات معهم تأكيدًا على الدعم الكبير لاستكمال مسيرة التنمية والإنجاز.

وأكد المشاركون في المؤتمر الجماهيري، دعمهم الكبير للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، خلال الانتخابات المقبلة، وأن الشعب المصري سيسطر صورة حضارية خلال أيام الانتخابات المقبلة، والتأكيد علي الإرادة الكاملة في اختيار الرئيس.

وثمن المشاركون بالمؤتمر الجهود المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم القضية الفلسطينية، والموقف الكبير الذي تبنته الدولة المصرية والذي أثمر عن إقرار الهدنة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بدولة فلسطين الشقيقة، مشيرين إلى أن القضية الفلسطينية في قلب وعقل كل مصري.

بدأ المؤتمر بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة للنائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، الذي أكد خلالها أن الشعب المصري يعي مدى خطورة الوقت الراهن ويقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن يوم 10 و11 ديسمبر والمخصص لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، سيكون عرسًا رئاسيًا يؤكد خلاله المصريون مدى الدعم الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع ناصر أن القيادة السياسية وقفت بشكل صلب لدعم الأشقاء الفلسطينيين علي الرغم من التحديات التي واجهتها الدولة المصرية، كما أن القيادة المصرية قادرة علي تحدي الصعاب على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، معلنًا تأييده الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة التنمية والتقدم والتصدي للتحديات المختلفة المحدقة بالبلاد.