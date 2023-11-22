الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توافد الآلاف من أهالى القليوبية للمشاركة فى مؤتمر دعم الرئيس السيسى

توافد الآلاف للمشاركة
توافد الآلاف للمشاركة فى مؤتمر دعم الرئيس السيسى بالقليوبية

توافد الآلاف من أبناء محافظة القليوبية، للمشاركة في مؤتمر جماهيري حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، باستاد بنها الرياضي بمدينة بنها، الذي شهد مسيرة بالمزمار والطبل البلدي لمؤيدي المرشح الرئاسي، على أنغام "تسلم الأيادي"، حيث تفاعل المئات معهم تأكيدًا على الدعم الكبير لاستكمال مسيرة التنمية والإنجاز.

وأكد المشاركون في المؤتمر الجماهيري، دعمهم الكبير للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، خلال الانتخابات المقبلة، وأن الشعب المصري سيسطر صورة حضارية خلال أيام الانتخابات المقبلة، والتأكيد علي الإرادة الكاملة في اختيار الرئيس.

وثمن المشاركون بالمؤتمر الجهود المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم القضية الفلسطينية، والموقف الكبير الذي تبنته الدولة المصرية والذي أثمر عن إقرار الهدنة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بدولة فلسطين الشقيقة، مشيرين إلى أن القضية الفلسطينية في قلب وعقل كل مصري.

بدأ المؤتمر بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة للنائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، الذي أكد خلالها أن الشعب المصري يعي مدى خطورة الوقت الراهن ويقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن يوم 10 و11 ديسمبر والمخصص لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، سيكون عرسًا رئاسيًا يؤكد خلاله المصريون مدى الدعم الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع ناصر أن القيادة السياسية وقفت بشكل صلب لدعم الأشقاء الفلسطينيين علي الرغم من التحديات التي واجهتها الدولة المصرية، كما أن القيادة المصرية قادرة علي تحدي الصعاب على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، معلنًا تأييده الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة التنمية والتقدم والتصدي للتحديات المختلفة المحدقة بالبلاد.

مستقبل وطن مؤتمر جماهيري مدينة بنها محافظة القليوبية الانتخابات الرئاسية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يتفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بشبرا الخيمة

رئيس جامعة بنها يشهد توزيع النظارات الطبية على طلاب مدارس طوخ

رئيس جامعة بنها يستقبل الطلاب الوافدين الفلسطينيين

سقوط المتهمين بسرقة سيارة نقل أموال بالقليوبية فى قبضة الأمن

السجن المؤبد لعاطل بتهمة قتل 2 في كفر شكر بالقليوبية

تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل شاب فى كفر شكر بالقليوبية

جامعة بنها تفوز بثلاث مراكز فى بطولة السباحة بالزعانف للجامعات والمعاهد العليا

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة 961 حالة تعد على الأراضي الزراعية

الأكثر قراءة

الداخلية تمد مهلة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين 3 أشهر

كيف تنجح مصر فى زيادة حجم الصادرات من الملابس الجاهزة

العالم يثمن دور مصر فى التوصل لهدنة غزة

إحباط تهريب نظارات معظّمة بجمارك مطار برج العرب

المرشح الرئاسى حازم عمر: وصلنا لمرحلة النضج السياسى وجاهزون لخوض الانتخابات الرئاسية

خلال مؤتمر حاشد.. مجدى البدوى: "الرئيس السيسى الأقدر على حماية أمننا القومى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم عبدالفتاح يكتب: جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

إجلاء المرضى والجرحى من مجمع الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة

"حزب الله" يؤكد انضمامه لقرار "وقف إطلاق النار" رغم عدم مشاركته فى المفاوضات