عماد الدين حسين: قضية غزة فرضت نفسها على مجموعة العشرين والبريكس

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمجموعة العشرين، وهي قمة افتراضية، لأن العالم كله منشغل بقضية واحدة وهى غزة، ورأينا بالأمس قمة البريكس، والتي كانت غزة حاضرة على جدول أعمالها، ورأينا تواري القضية الأوكرانية تمامًا.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحدث عن التحديات التي تواجه العالم والأزمات الاقتصادية المتراكمة ولكن أساس الكلمة كان عن غزة وما يحدث فيها.

وأشار إلى أن القصة ليست إسرائيل وفلسطين، ولكن هناك بعد مهم وهو الصراع الدولي لأنه جزء أساسي يتعلق بأن كل طرف يسعى لمد نفوذه، مؤكدًا أنه يجب أن نكون واعين، لأن هناك دولًا تريد فرض سيطرتها كما حدث بعد الحرب العالمية الأولى والثانية.

إسرائيل لم تحقق أهدافها من الحرب

كما أكد أن إسرائيل لم تحقق أي هدف من الحرب، سواء القضاء على المقاومة أو إعادة المحتجزين واضطروا للتفاوض، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستفكر فيما بعد الهدنة لأنها تتمنى تحقيق أي نصر، وهو ما أكدته تصريحات “نتنياهو”: "سنستأنف القتال بعد الهدنة" إلا إذا قامت أمريكا بالضغط عليه.