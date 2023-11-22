الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقابة الصحفيين تتفق مع إدارة الوفد على زيادة الرواتب 800 جنيه

وفد تفاوضي من مجلس
وفد تفاوضي من مجلس نقابة الصحفيين

اجتمع وفد تفاوضي من مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس إدارة جريدة "الوفد" الدكتور أيمن محسب؛  لتطبيق الحد الأدنى بالمؤسسة.

جاء ذلك بحضور سكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم، ومحمد سعد عبدالحفيظ رئيس لجنة التسويات بالنقابة، وهشام يونس، وكيل نقابة الصحفيين، ومحمود كامل، وكيل نقابة الصحفيين، وأيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والدكتور وجدي زين الدين، رئيس مجلس التحرير، ومجدي حلمي، المشرف العام على البوابة الإلكترونية للوفد، والمستشار القانونى للوفد الأستاذ حسين حلمي، والدكتور محمد عادل، رئيس اللجنة النقابية وأعضاء اللجنة النقابية.

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وتم الاتفاق على الآتي بعد مناقشات مطولة:

أولًا: ٨٠٠ جنيه زيادة على جميع المرتبات ابتداءً من شهر ديسمبر والذي سيتم صرفه نهاية شهر ديسمبر.


ثانيًا: رفع المرتبات للوصول للحد الأدنى ٣٥٠٠ جنيه وفقًا لجدولة سيتم الاتفاق عليها كتابيًا محددة المدة.


ثالثًا: زيادة مرتبات الزملاء الذين لا يشملهم قرار الحد الأدنى ١٠٠٪ وفقًا لاتفاق مكتوب محدد المدة.


رابعًا: كل ما ذكر سيتم الاتفاق عليه كتابيًا في عقد اتفاق موقع من كل من نقيب الصحفيين ورئيس النقابة العامة ورئيس مجلس إدارة "الوفد" ومندوب من وزارة القوى العاملة.


على أن يتم تحديد الجدول الزمني يوم الأربعاء 29 نوفمبر الجاري وتوقيع العقد بحد أقصى يوم 6 ديسمبر المقبل، علمًا بأن اللجنة النقابية وأعضاءها، كانوا على تواصل دائم وتفاوض مستمر، مع مجلس الإدارة، في كافة قضايا المؤسسة، ما يقرب من ٦ أشهر، واستوفت اللجنة المخاطبات الرسمية لمجلس الإدارة، ومجلس نقابة الصحفيين والاتحاد العام للنقابات، دون أي استجابة من إدارة الجريدة، وهذا ما تسبب في وصول المفاوضات إلى حد مطالبة الزملاء بالتصعيد بخطوات مدروسة وفقًا لما ستصل إليه الأمور في الفترة المقبلة.

نقابة الصحفيين خالد البلشي الصحفيين جريدة الوفد الحد الأدنى

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