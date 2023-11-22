اليوم.. ندوة بـ"الصحفيين" حول ملاحقة مرتكبى جرائم الحرب الصهاينة أمام الجنائية الدولية

تعقد نقابة الصحفيين حلقة نقاشية حول الملاحقة القضائية لمرتكبى جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطينى فى غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، تحت عنوان "من المحرقة الصهيونية فى غزة.. إلى المحاكمة الدولية"، وذلك فى تمام الساعة الخامسة عصر اليوم بالقاعة المستديرة (قاعة أمين الرافعى) فى الدور الثالث بمبنى النقابة.

يتحدث فى الندوة ناصر أمين، المحامى بالمحكمة الجنائية الدولية، ويستعرض الجرائم الصهيونية بحق المدنيين فى غزة المحاصرة.

آليات تحريك دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية

كما سيعرض آليات تحريك دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الكيان الصهيونى فى حق الشعب الفلسطينى.

وكذلك التعريف حول ملاحقة مرتكبى جرائم الحرب الصهاينة أمام الجنائية الدولية وتهدم المستشفيات ودور العبادة، واستهداف النساء والأطفال، والصحفيين، والأطقم الطبية بشكل مباشر، وشرح الآلية التى يتعامل بها عالميًا فيما يتعلق بجرائم الإبادة وجرائم الحرب؛ لعمل توثيق شامل ودقيق لدعم الإجراءات القانونية، والسعى لتحقيق العدالة.