تقرير: روبن نيفيز يرفض العودة للدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية موقف البرتغالي روبن نيفيز، لاعب وسط فريق الهلال السعودي من العودة للدوري الانجليزي الممتاز.

ويلعب روبن ضمن صفوف فريق الهلال السعودي منذ انتقاله من فريق ولفرهامبتون ووندرز مطلع الموسم الجاري، ومرتبط بعقد مع النادي السعودي حتى 30 يونيو 2026.

وذكرت صحيفة ديلي ميل الانجليزية أن نيفيز لا يفكر في العودة للدوري الانجليزي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، على الرغم من اهتمام ناديي أرسنال ونيوكاسل يونايتد بضمه.

وسبق أن أفادت تقارير صحفية أن أندية الدوري الانجليزي صوتت بالرفض على مقترح منع إعارة اللاعبين بين الأندية المملوكة لنفس الجهة، وهو المشروع الذي كان سيعطل رغبة نيوكاسل في الحصول على خدمات اللاعب خاصة أن النادي الانجليزي مملوك لصندوق الاستثمار السعودي وهو نفس الجهة المالكة لنادي الهلال الذي يلعب له اللاعب حاليًا.

ومنذ انطلاق الموسم الجاري، شارك نيفيز في 17 مباراة وسجل هدفين وصنع آخر.

روبن نيفيز بدأ مسيرته ضمن صفوف شباب فريق بورتو البرتغالي وصعد لفريق تحت 15 عامًا في صيف 2010 وقضى موسمين مع الفريق قبل أن ينضم لنادي بادرونيسي تحت 17 عامًا وعاد منه لفريق بورتو تحت 17 عامًا في يناير 2013 وصعد للفريق الأول بالنادي في صيف 2014، وقضى 3 مواسم مع النادي ثم انتقل لولفرهامبتون في صيف 2017.

ومنذ انضمامه لفريق ولفرهامبتون وحتى رحيله عن النادي لعب روبن نيفيز 253 مباراة بقميص الذئاب وسجل 30 هدفًا وصنع 13، من أصل 363 مباراة لعبها طوال مسيرته وسجل 36 هدفًا وصنع 17 لزملائه.

ومثل روبن نيفيز المنتخب البرتغالي في مختلف المراحل العمرية، بينما بدأ مسيرته مع المنتخب الأول في 14 نوفمبر 2015 ولعب للمرة الأولى أمام منتخب روسيا في مباراة ودية خسرها المنتخب البرتغالي بهدف دون رد ومنذ ذلك الحين لعب 45 مباراة مع المنتخب وصنع 4 أهداف لزملائه.