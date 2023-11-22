الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نصيحة الثعلب.. تفاصيل ما دار بين حازم إمام وأحمد فتوح قبل أمم افريقيا

أحمد فتوح
أحمد فتوح

حرص حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على عقد جلسة مع أحمد فتوح لاعب المنتخب وفريق الزمالك بعد نهاية معسكر المنتخب الوطني.

نصيحة حازم

ووجه حازم نصيحة إلى فتوح بضرورة إعادة العلاقات بينه وبين الزمالك إلى الطريق الصحيح وتقديم الاعتذار إلى الإدارة عما بدر منه في وقت سابق بسبب أحداث مباراة زد.

وأكد حازم لفتوح أن مصالحته لإدارة وجماهير الزمالك ستساعد على عودته للمشاركة بشكل أساسي مع الفريق ومن ثم تواجده مع المنتخب الوطني في بطولة أمم افريقيا المقبلة.

تبرير فتوح

وحرص "فتوح" على شرح الموقف كاملا لحازم إمام وتفاصيل الأزمة كاملة وحاول التأكيد على أنه اعتذر للإدارة في التحقيق وطلب مقابلة حسين لبيب لتقديم الاعتذار عما بدر منه.

وشدد فتوح لحازم على أنه يرغب في الالتزام والانضباط بشكل كامل مع الزمالك والمشاركة بشكل أساسي مع الفريق وتعويض ما فاته.

جلسة الإدارة

وعقد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك  والمشرف العام على الكرة جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادًا للقاء أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتحدث أحمد سليمان مع اللاعبين والجهاز الفني عن أهمية المرحلة المقبلة، حيث حرص على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم ببذل أقصى جهد لتحقيق الفوز في المباريات المقبلة أفريقيًا ومحليًا.

وأكد عضو مجلس الإدارة ثقة الجميع في اللاعبين والجهاز الفني وقدرتهم على مواصلة الانتصارات في المباريات المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر له يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك حازم إمام حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد فتوح فتوح

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