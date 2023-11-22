الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ما معنى خليفة الله في الأرض؟.. خالد الجندي يُجيب

خالد الجندي
خالد الجندي

استضاف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الاسلامية، عدد من طلاب الجامعات خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، للمناقشة في أمور الدين.

وسأل حازم محمد داوود، خريج كلية تجارة جامعة الأزهر، حول معني خليفة في القرآن وما هو الدور المكلف به؟

ورد الشيخ خالد الجندي، قائلًا:" خليفة لها معني مهم جدًا، لو كان خليفة يخلف من سبقه يبقي مش نافعة، لأن الله عز وجل لايضعف ولا يموت ولا تأخذه سنة ولا نوم ولا ضعف ولا تعتريه ما يعتري أحوال البشر، وهو مننزه عن المنازله".

وأضاف:" الله عز وجل أولًا بلا انتهاء، أخرًا بلا انتهاء لا شئ قبله ولا شئ بعده، فهو قبل القبل وبعد البعد، لا تدركه العلوم، ولا يعرفه الحواس".

خالد الجندي لعلهم يفقهون دي ام سي

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