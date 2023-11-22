لمحات من الهند.. مركز مولانا آزاد يعلن بداية الدورة الـ27 لمسابقة الرسم

ينظم مركز مولانا آزاد للثقافة الهندية، التابع لسفارة الهند بالقاهرة، بالتعاون مع وزارة التعليم الدورة الـ27 من مسابقة الرسم السنوية "لمحات من الهند" في الفترة من 26 نوفمبر إلى 14 ديسمبر 2023 عبر 5 محافظات مختلفة في جميع أنحاء مصر إلى جانب 3 أماكن في القاهرة/ الجيزة التي يشارك فيها آلاف أطفال المدارس.

ويستقبل كل موقع مئات الأطفال الذين سيقضون وقتهم في رسم صور وانطباعات مختلفة عن الهند وسيكون جدول مسابقة الرسم على النحو التالي:

الأماكن في القاهرة والجيزة في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2023 – من الساعة 10:30 صباحًا حتى 1 ظهرًا:

1. مركز الحضارة والإبداع للطفل بمصر الجديدة بالقاهرة، يوم 5 ديسمبر 2023

2. مكتبة مصر العامة، الزاوية الحمراء، يوم 5 ديسمبر 2023

3. حديقة الحرية بالزمالك بالقاهرة، يوم 6 ديسمبر 2023

خارج القاهرة من الساعة 10:30 صباحًا حتى 1 ظهرًا:

1. القليوبية: مدرسة طوخ الخاصة، يوم 26 نوفمبر 2023

2. الغربية: نادي المعلمين بمدينة طنطا، يوم 27 نوفمبر 2023

3. الإسكندرية: مدرسة ليسيه الحرية الخاصة، يوم 28 نوفمبر 2023

4. الشرقية: مدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية، يوم 29 نوفمبر 2023

5. الغردقة، البحر الأحمر: مدرسة رواد المستقبل الخاصة، يوم 14 ديسمبر 2023

تمثل مسابقة لمحات من الهند للرسم فاعلية سنوية تقام في مصر للاحتفال بالروابط العميقة بين شعبي الهند ومصر، وتقوية الروابط الثقافية وتعزيز التواصل مع الشباب.

يشارك في المسابقة أطفال من الفئات العمرية 6-12 سنة (المرحلة الابتدائية)، و13-15 سنة المرحلة الإعدادية، و16-18 سنة (المرحلة الثانوية) من مختلف المدارس الحكومية والخاصة ومدارس المعاهد الوطنية.

وستقوم لجنة تحكيم متخصصة باختيار الفائزين الذين سيتم تكريمهم في حفل توزيع جوائز يقام في القاهرة.