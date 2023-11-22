الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عاطل للجنايات فى اتهامه بحيازة سلاح واستعراض القوة بالقاهرة

محكمة
محكمة

قررت جهات التحقيق بالقاهرة إحالة عاطل  للمحاكمة أمام الجنايات فى اتهامه بحيازة سلاح ناري واستعراض القوة والتشاجر، مما أسفر عن إصابة أحد المواطنين بمنطقة المطرية.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) يفيد بحدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة القسم، وكان بحوزة أحدهم سلاح خرطوش، نتج عن ذلك إصابة نجل شقيقه برش خرطوش أثناء نتواجده أمام المحل عمله.

على الفور انتقل فريق من مباحث القسم الي مكان البلاغ، وبالفحص تبين حدوث المشاجرة بين كل من طرف أول (أحد الأشخاص له معلومات جنائية مصاب بجرح قطعي بالرأس)، طرف ثاني (أحد الأشخاص مصاب بجرح بالرأس)، مقيمان بدائرة القسم، بسبب خلافات مالية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابته، وأثناء قيام الأهالي بفض المشاجرة، قام الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري كان بحوزته، أحدثت إحداها إصابة المجني عليه الذي تصادف تواجده بمحل الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الأول، وبحوزته (فرد خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من الهيروين المخدر).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

إحالة عاطل الجنايات التشاجر سلاح نارى استعراض القوة

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