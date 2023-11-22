سميرة الشريف: المرأة عاشت عصرها الذهبى فى عهد الرئيس السيسى

قالت سميرة الشريف، عضو حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن السيد عبدالفتاح السيسي حرص طوال فترات حكمه على تلبية متطلبات المرأة المصرية من جميع النواحي، لذا يمكن القول إن المرأة عاشت عصرها الذهبي بعهد الرئيس السيسي.

إنجازات الدولة للمرأة

وأكدت سميرة الشريف، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكذبوا" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه تم التطرق إلى المحاور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتعلقة بالمرأة المصرية، حيث عانت المرأة لسنوات في مصر من التهميش العمدي.

وأضافت أن هناك مؤشرات واضحة وملموسة فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، كما أنه تم تعديل الكثير من القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق المرأة المسلوبة.

إنجازات الحوار الوطني

وتابع: "جزء من الحوار الوطني مترتب على قضايا المرأة، ولهذا جميع محاور الحوار الوطني تسوده الإنجازات التي لا تعد ولا تحصى في كافة المجالات وبخاصة مجال الصحة، حيث أطلقت الدولة المصرية الكثير من المبادرات الصحية الخاصة بالمرأة مثل الكشف المبكر على سرطان الثدي".