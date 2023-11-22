الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صفقات تجارية كبري بانتظار الشركات العارضة بالمعرض الدولي للزجاج

التصديري
التصديري

تنطلق فعاليات المعرض الدولي للزجاج بمشاركة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة - الراعي الاستراتيجي للمعرض خلال الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر 2023 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وصرح  حسام القبيسي، مدير عام شركة الاستراتيجي لتنظيم المعارض بمصر، أن المعرض يشهد تنظيم لقاءات أعمال ثنائية مجدولة مسبقًا بين الشركات العارضة وأكثر من 50 مشتري تجاري من" المملكة العربية السعودية، تنزانيا، المغرب، الأردن، كوسوفو، ليبيا، العراق، المانيا، العراق، البرتغال، تونس، بلجيكا، قطر، اثيوبيا، تركيا، ايطاليا، أوغندا، الجزائر والبرازيل" بغرض اكتشاف فرص التعاون التجاري بين الطرفين ومن المتوقع أن ينتج عن تلك الاجتماعات الثنائية صفقات أعمال وشراكات تجارية كبرى.

ومن المخطط للمعرض أن يشمل مشاركات دولية ومحلية كبرى من العلامات التجارية الأكثر تميزًا في مجال تكنولوجيا ومنتجات صناعات الزجاج في مختلف قطاعات صناعات الزجاج؛ الديكور والتصميم، التطوير العقاري؛ البناء والتشييد والمعمار إضافةً الي المهتمين بصناعات الزجاج.
وأكد القبيسي أن المعرض سيتيح للمهتمين بصناعات الزجاج فرصة حقيقية لتبادل معلومات السوق ومعرفة توجهات الأعمال والاطلاع على أحدث الحلول التقنية والتطبيقات الصناعية المرتبطة بقطاع صناعات الزجاج.

يذكر أن 24 شركة مصرية بدات مشاركتها اليوم الأربعاء، في الدورة الثانية  لمعرض العراق الدولي للبناء والإنشاءات والبنية التحتية والذي يقام خلال الفترة من 22 حتى 24 من نوفمبر الجاري بمدينة بغداد – العراق.

ومن المقرر أن يفتتح المعرض  وزير التجارة العراقي اثير الغريري اضافة إلي عدد من سفراء الدول المشاركة من بينهم مصر وتركيا واسبانيا وإيران.

وأوضح خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن القطاعات المشاركة من المجلس هي (المواسير – الدهانات – مواد العزل – البنية التحتية – كيماويات متنوعة) مؤكدا أن السوق العراقي سوق واعد للاستثمار في مجال البنية التحتية وهو ما أوجب المشاركة في المعرض خاصة بعد نجاح دورته الأولى وما حققته من أصداء فضلا عن التقارير والإحصائيات التي وردت من مكتب التمثيل التجاري المصري بالعراق.

فعاليات المعرض الدولي للزجاج المجلس التصديري للصناعات الكيماوية حسام القبيسي أعمال ثنائية برئاسه خالد أبو المكارم

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