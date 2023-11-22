الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

زعيم الأغلبية البرلمانية: التاريخ سوف يذكر بأحرف من نور ما قام به الرئيس السيسي

الدكتور عبد الهادى
الدكتور عبد الهادى القصبى

أكد زعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبى، أن إدارة الرئيس السيسي لهذه الأزمة المعقدة تعد نموذجا لما يمكن أن تكون عليه القوى الفاعلة والمسؤولة، والساعية لتحقيق الاستقرار والأمن، بعيدا عن التصرفات الغير مسئولة  وسوف يذكر التاريخ بأحرف من نور ما قام به الرئيس السيسي فى هذا الشأن من خلال الاتصالات التى قام بها من أجل الوقف الفورى للنار والتوصل لهدنة وتهدئة لإدخال المساعدات الإنسانية وتبادل المحتجزين سعيا نحو التوصل لاتفاق شامل.

ورحب زعيم الأغلبية البرلمانية  بالتوصل إلى اتفاق لتنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين، مؤكدا فى بيان به منذ قليل أن الاتفاق يأتي تتويجا للجهود المصرية المبذولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ السابع من أكتوبر الماضي، وتعكس الدور المحوري لمصر في إقرار السلم والأمن في المنطقة، وثبات موقفها من القضية الفلسطينية  

وأضاف القصبى أن الإعلان عن اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة وصفقة تبادل المحتجزين بين الجانبين، بوساطة مصرية، يأتي تأكيدا على الدور المحوري الذي تقوم به مصر إقليميا ودوليا، ومدى قدرتها على توظيف إمكاناتها السياسية والدبلوماسية لمناصرة القضية الفلسطينية بصفة عامة، والأشقاء في غزة بصفة خاصة".

زعيم الاغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبى الرئيس السيسي إدخال المساعدات هدنة انسانية

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