الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"ديلي ميل" تنقل تصريحات مدير منتخب مصر حول تعامل الجماهير مع صلاح

صلاح
صلاح

نقلت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية تصريحات عن محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم حول حقيقة تعرض محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر لاعتداءات من قبل الجماهير خلال مباراة المنتخب أمام سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم والتي فاز فيها الفراعنة بهدفين دون رد.

وأكدت صحيفة ديلي ميل في تصريحات لغرابة أنه لا يوجد ما يدعو مشجعي ليفربول للقلق بشأن سلامة محمد صلاح وأن اللاعب تم اصطحابه خارج الملعب بتأمين كامل من قبل عدد من الحراس، بينما حاول مشجع آخر التقاط صورة مع صلاح وهو يقترب من الفريق.

أكدت الصحفية أن مدير المنتخب أكد أنه لا يوجد أي خطر للاعتداء وأن الجماهير كانت لديها نوايا حسنة عندما اقتربوا من المهاجم، وقال غرابة: "قصة الاعتداء ليست موجودة على الإطلاق".

أضاف:"هنا الناس طيبون للغاية ويدعمون ليفربول أو أرسنال و"بالنسبة لهم، محمد صلاح ومحمد النني أيقونة، لذا فإن وجودهم في البلاد هو شيء يرغبون في حدوثه مرة أخرى"

وبالنسبة لهم، هذه هي الفرصة الوحيدة لكي يلعب صلاح على أرضهم، لذا فمن الطبيعي مثل أي مشجع يدخل الملعب هدفه إلتقاط صور مع هؤلاء النجوم.

وأظهرت لقطات على مواقع التواصل رجال الأمن يتسابقون إلى أرض الملعب خلال مباراة مصر 2- 0 على سيراليون حيث قفز مشجعين للملعب بعد تخطى الحواجز وبدا أنهم يتجهون نحو صلاح، مع تجمع زملائه حوله أيضًا.

من جانب آخر، رفض البرتغالى  روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، تدخلات مسئولى اتحاد الكرة فى شئون الفراعنة، خلال حديثه مع حازم إمام عضو الجبلاية والمشرف على المنتخب الوطنى.

وأبدى فيتوريا غضبه الشديد من تطرق أعضاء الجبلاية إلى شئون المنتخب الوطنى وقرارات المدير الفنى بشأن استبعاد لاعبين أو ضم آخرين، مؤكدا أن الأمر شأن فنى يخص الجهاز ولا يحق لأعضاء الجبلاية التحدث فيه، فقط من حقهم فقط محاسبته كمدير فنى على النتائج التى يحققها.

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