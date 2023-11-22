الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 22 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بسوهاج

حملة إزالة التعديات
حملة إزالة التعديات بمحافظة سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن قيام الوحدات المحلية المختلفة، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، والإدارات الزراعية، بحملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأسفرت عن إزالة 22 حالة تعدٍ خلال 24 ساعة، على مساحة 19.5 قيراط.

يأتي ذلك في إطار الحملات المكثفة التي تشنها محافظة سوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن، والزراعة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للتصدي بكل حزم للتعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

إزالة التعديات في سوهاج

وأوضح اللواء علاء عبدالجابر، السكرتير العام للمحافظة، والمشرف على حملات الإزالة بتكليف من محافظ سوهاج، أن الإزالات جاءت بواقع "إزالة 9 حالات بمركز أخميم على مساحة 3 قراريط، وعدد 6 حالات بمركز طما بمساحة 8.5 قيراط، وعدد 6 حالات بمركزي " البلينا، والمنشاة " بمساحة 6 قراريط، وحالة إزالة واحدة بمركز المراغة على مساحة 270 متر مربع، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين.

علاء عبد الجابر أمن سوهاج خلال 24 ساعة محافظة سوهاج وزير التنمية بتكليف من محافظ سوهاج

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