الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يكرم أوائل الدورات التدريبية من موظفي المحافظة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حرص المحافظة على ثقل مهارات الموظفين والعاملين وتنمية قدراتهم وتكريم المتميزين منهم لرفع معدل الأداء في العمل، مما ينعكس إيجابا على بيئة العمل، والخدمات المقدمة للمواطنين ولضمان توفير كفاءات بمختلف مواقع العمل لتحسين مستوى الخدمات وتلبية توقعات المواطنين من المترددين على كل منافذ الخدمات من أهالي المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحفيز العاملين على التطور ومواكبة التقدم بمختلف المجالات.

جاء ذلك خلال احتفالية أقامتها المحافظة لتكريم الموظفين الحاصلين على المراكز الأولى بالدورات التدريبية المنعقدة بمركز التنمية المحلية بسقارة، حيث كرِّم المحافظ الموظفين، مقدمًا التهنئة ومؤكدًا أهمية استمرار رغبتهم في التميز.

وتقدم المكرمون بالشكر لمحافظ الغربية على مجهوداته في سبيل رفع كفاءة العاملين وتنظيم فعاليات التكريم تقديرًا لتميزهم.

مهارات الموظفين كفاءة العاملين منافذ الخدمات بالجهاز الإداري للدولة علاج الحروق

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