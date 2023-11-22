العاملون بالخدمات الادارية والاجتماعية تعلن تأييد انتخاب السيسى رئيسا للبلاد



بعث مؤتمر نقابة العاملين بالخدمات الادارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر برسالة الى المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى اكد فيها ايمانه بحكمته فى قيادة الدولة والدفاع بكل ما أوتي من قدرة رشيدة عن مصر والعروبة معلنا تأيبده لانتخابه رئيسا للبلاد لفترة قادمة مجددا االعهد بالمضى قدما نحو الاستمرار فى التعمير والبناء بالجمهورية الجديدة والحفاظ على الهوية الوطنية بالعمل والانتاج.

من جانبه نقل اللواء ا. ح صلاح المعداوى عضو هيئة مكتب الحملة الانتخابية ومحافظ الدقلية الاسبق تحية المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيس لعمال مصر والمؤتمر كما نقل تقدير الممثل الرئيسى للحملة المستشار محمود فوزى رئيس الحملة وكل أعصاء الحملة للمؤتمر وعمال مصر

اضاف ان الرئيس السيسي لم يضع حجر أساس لايى مشروع بل نفذ فورا عدد ٧ الاف مشروع منهم ٣٠٥ مشروع قومى من خلال سواعد عمال مصر وفلاحيها..مشيرا الى اهتمام الرئيس بالشباب باعتبارهم وقود الحاضر والمستقبل القادم فصار منهم الوزير والمحافظ والنواب.





قال اللواء المعداوى أن المرأة فى عهد الرئيس السبسى تولت العديد من المناصب التنفيذية والقيادية والنيابية والقضائية

ثمن احتترافية للرئيس السيسى الشديدة فى ادارة الازمات منها كورونا والتى لم يتأثر مخزون مصر معها من السلع الاستراتيجية وايضا مسلة الغذاء فى العموم من تداعياتها.. وعن الازمة الروسية الاوكرانية قال أنه رغم تأثيرها المتضخم على مجريات الامور عالميا خاصة فى الاحتياجات الاساسية الا أن صلابة الاقتصاد المصرى قادرا على امتصاص تداعيات الصدمات وفق خطط وسيناريوهات وطنية .

أشاد اللواء المعداوى بمواقف الرئيس السيسى ورفضه تصفية القضية الفلسطينية وعدم تهجير الفلسطينين والحفاظ على الامن القومى المصرى والعربى.

شدد على حرص المرشح الرئاسى السيسى واصراره على التمسك بالعناضر الضرورية الخمس من أجل الحفاظ على الوطن ومقدرات الشعب وهى الامن والامان والاستقرار والرخاء والاستدامة داعيا الحصور للمشاركة بالانتخابات الرئاسية وانتخاب المرشح السيسى رئيسا لفترة قامة.

وتابع هشام فاروق المهيرى رئيس المؤتمر قائلا: انه من أجل مشاركة فعالة بالانتخابات الرئاسية فقد قرر مجلس ادارة النقابة العامة اعتماد انعقاد مجلس ادارة بشكل دائم وحتى الانتهاء من العرس الانتخابى الرئاسى وتحقيق الهدف المنشود بفوز المرشح الرئاسى عبد الفتاح بمنصب رئيس الجمهورية. ورفع حالة الطوارئ لاقصى حد لها بكل مواقع الخدمة النقابية ووضع كل الامكانات والمكتسبات لخدمة العملية الانتخابية وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بمقر النقابة العامة وربطها بمثيلاتها الفرعية لتكون متبرا للتواصل مع القواعد العمالية التى ستكون ولا شك بالصفوف الاولى فى الساعات الاولى أيام الانتخابات الرئاسية وتكليف سكارتارية الشباب بنشر الوعى بضرورة المشاركة بالانتخابات الرئاسية بين شباب الطبقة العاملة من خلال صفحات التواصل الاجتماعى ذات الصلة بالشأن العمالى بالاضافة لتكليف امينات المرأة بالتواصل مع نظرائهن بكل مواقع الانتاج وحثهن على المشاركة بكثافة وانتخاب المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رئيسا

الوعى بأمن الوطن واستقراره واعادة بناء مستقبله المشرق

اضاف ان الوعى بأمن الوطن واستقراره واعادة بناء مستقبله المشرق. قضية مسلما بها ولا تفريط فيها.مهما كانت حجم التضحيات والتحديات..وهذا ما جعلنى التقى بكم اكى أؤكد ان استدعاء قوى الشعب العاملة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام ٢٠١٤ نظرا للاخطار التى زالت من خلال قيادته الرشيدة تحتم عينا من واقع المسئولية تجاه مصرنا العزيزة اعادة انتخاب المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لفترة قادمة وذلك من أجل استكمال ثورة التصحيح الثانية نحو بناء وترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة

قال " المهيرى ' أننى وعهدى بكم..أؤكد أنه لا شرف يعادل تلبية نداء الوطن وتحمل الواجب ولا قيمة تعادل انتماء المواطن واستعداده للذود عن أمته وقضاياها الا بالمشاركة الفاعلة فى صناعة القرار ولذلك فإن الامانة تقتضى وبكل فخر وعزة أن أدعوكم الى المشاركة فى الاستحقاق الانتخابى الرئاسى المقرر أجرائه شهر ديسمبر المقبل من أجل انتخاب رئيسا للبلاد.. فكونوا سفراء وقدوة للأجيال..

شدد على أن مشوار العطاء الذى قطعت فيه مصر شوطا كبيرا.. سيقف التاريخ أمامه دهرا طويلا ليروى قصة دولة ضاعفت حجم اتساع رقعتها اللعمرانية من ٧% الى ١٤% بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يضع مكتسبات العامل وتنمية مهاراته محور اهتماماته فكانت قراراته المتكررة للعلاوات واصحاب المعاشات فضلا عن زيادة الحد الادنى للاجر مرات عديدة بالاضافة لزيادة حد الإعفاء الضريبى مراعاة لاصحاب الدخول خاصة من الشباب.

أوضح أن قطار الانجازات وصناعة المستقبل الذى تناوله " حكاية وطن' مردوده يفوق التوقعات فكم من مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وتجارية خرجت للنور ومعها تم توفير العديد من الوظائف وتغيرت معالم تتوافق وجغرافيا مصر الحديثة.



وفى نفس السياق قدم محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة عيد ميلاده مؤكدا ان الرئيس السيسى عبر بالدولة المصرية الى بر الامان وسط نحديات جسام مؤكدا صطفاف عمال مصر خلف الرئيس السيسى واصرارهم على المشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية.

وحيا السيد أمين عباس نائب رئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية لقطاع الوجه البحرى رىيس نقابة اوقاف الاسكندرية تضحيات الرئيس السيسى الانسان من أجل رفعة مصر..

شهدت فاعليات المؤتمر نخبة جليلة من هيئة الحملة الرئاسية للمرشح عبد الفتاح السيسى ومحمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر ود. أحمد عبد الظاهر رئيس اتحاد التعاونيات رئيس اتحاد العمال الاسبق ومحمد ماهر امين عام حزب مستقبل وطن عن القاهرة ونواب واعضاء مجلس ادارة اتحاد العمال ورؤساء النقابات العمالية وأعضاء المجلس التنفيذى لنقابة الخدمات الادارية والاجتماعية وهم حمدى عرابى نائب رئيس النقابة وحسام حنفى أمين الصندوق وهشام عبد اللطيف الامين العام ومحمد عبد اللطيف الامين العام المساعد وخالد رأفت أمين الصندوق المساعد للنقابة ولفيف من رؤساء وأعضاء اللجان النقابية التابعة لنقابة الخدمات الادارية والاجتماعية.

كان المؤتمر قد بدأ بالسلام الجمهورى ثم أيات من الذكر الحكيم ثم استعرض فيلم تسجيلى كم المشروعات القومية التى غيرت وجه التاريخ بمصر بقيادة الرئيس السيسى.

كما شهد المؤتمر هتافات تأيد حاشدة للمرشح الرئاسى السيسى منها تحيا مصر..السيسى رئيسى.. معاك.. هنكمل المشوار...كما رفع الحاضرون لافتات مؤيدة وداعمة للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى.