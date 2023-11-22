"مستقبل وطن قنا" يطلق أكبر حملة "طرق أبواب" دعما للمرشح عبدالفتاح السيسي

أطلقت أمانات الشباب والعمل الجماهيري والمرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، اليوم، أكبر حملة لطرق الأبواب دعما المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال محمد عبد الفتاح آدم، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، إن الحملة تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية المشاركة بإيجابية خلال الانتخابات الرئاسية وتسليط الضوء والتعريف بالإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمختلف ربوع الجمهورية، وعلى رأسها المبادرة الإنسانية الأعظم في التاريخ الحديث "حياة كريمة"، وضرورة الوقوف صفا واحد خلف الرئيس السيسي للاستمرار قدما في بناء الدولة والجمهورية الجديدة.

ومن جهته، قال الدكتور عبد الرحمن يحيي خلاوي، أمين الشباب بالمحافظة، إنه يشارك في الحملة نحو ١٠٠٠ شاب وفتاة من الكوادر الحزبية بأمانات الشباب والعمل الجماهيري والمرأة، وتستهدف الوصول لما يزيد عن مليون و٥٠٠ ألف ممن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية.

الحملة تطرق أبواب 4 قرى في يومها الأول

وأوضحت المهندسة عبير النجار، أمينة المرأة ببندر قنا، أن الحملة في يومها الأول زارت قرية الشرقي سمهود التابعة لمركز أبوتشت وقرية الكلاحين بمركز قفط ومناطق ببندر قنا وأخرى بمركز فرشوط، باعتبارها أماكن بها كتل تصويتية عالية، لحثهم علي ضرورة المشاركة بإيجابية في كافة الاستحقاقات الدستورية وأهمها الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعم الدولة للاستمرار نحو تحقيق تطلعات المواطنين نحو الجمهورية الجديدة.

وكانت نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز أبوتشت ندوة حول أهمية المشاركة بإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات المقرر أن تنعقد أيام 10، و11، و12 ديسمبر المقبل.

وأكد محمود سالم، أمين حزب مستقبل وطن بمركز أبوتشت، أن الأمانة بمركز أبوتشت ستعمل بكامل طاقتها خلال الفترة الحالية على عقد مؤتمرات ولقاءات جماهيرية لتوعية المواطنين ببرنامج المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والتعرف على أبرز مطالبهم من المرحلة المقبلة، إضافة إلى فتح جميع مقراته أمام المواطنين لتلقي كل مطالبهم والتأكد على أهمية ممارستهم حقهم الدستوري في الانتخابات.