"قاسي وعنيف وكان هيموتني وأنا حامل".. سيدة تستغيث من زوجها بعد 6 أشهر من الزواج

«همجي وقاسي وعنيف وكان هيموتني من الضرب وأنا حامل».. بهذه الكلمات فسرت فتاة لجؤها لمحكمة الأسرة بمنطقة شبرا لطلب الطلاق من زوجها.

عقب ما يقرب من ستة أشهر فقط من الزواج اكتشفت «رنا. م»، أن الحياة ليست وردية كما كانت تعتقد وأنها ستدخل عش الزوجية لتسعد وتتهنى ولكن حظها العاثر أسقطها في شاب متعجرف وقاسي يستخدم يده في النقاش بدلًا من اللسان.

فعلى الرغم من كلامه المعسول في فترة الخطوبة التي لم تدم طويلًا بسبب أن زوجها كان يعمل في الخارج وعاد للزواج والارتباط في فترة قصيرة كانت تجد فيه الرجل قليل الكلام وأعجبت لغموضه ولكنها لم تتكن تتصور أن طباعه حادة ولا يقبل النقاش ويريد تطبيق كلماته في كل أمور حياتهما الزوجية والشخصية.

وكانت كلما تفكر في أن تخالف تعلمياته كانت تتلقى التأنيب والسب والمعاملة القاسية حتى في إحدى المرات بسبب ذهابها لوالدتها دون علمه عقب شراء مستلزمات المنزل وبمجرد أن أخبرته عقب عودتها وجدته يتحول لوحش ويتعدى عليها بالضرب وكاد أن يتسبب في إسقاط حملها وتركها تنزف حتى الموت حتى استعانت بالجيران لنقلها للمستشفى.

وقالت الفتاة، إنها عادت من المستشفى على منزل والداتها وعلى الرغم من بقائها في منزل الأم لمدة شهرين لم يفكر مرة في الذهاب لها ومصالحتها وطلب منها العودة فقررت طلب الطلاق منه والابتعاد عنه.