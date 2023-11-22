الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حارس أوروجواي: فالفيردي رفض عرضًا ضخمًا من السعودية.. وداروين نونيز يود اللعب هناك

فيديريكو فالفيردي
فيديريكو فالفيردي

أكد مارتين كامبانيا الدولي الأوروجواياني وحارس مرمى فريق الرياض السعودي، أن مواطنه فيديريكو فالفيردي رفض عرضًا للعب في المملكة العربية السعودية.

وجدد فالفيردي البالغ من العمر 24 عامًا، قبل أيام، عقده مع ريال مدريد، حتى صيف عام 2029، بشرط جزائي يُقدر بـ 1 مليار يورو.

وقال كامبانيا في تصريحات لشبكة 365scores نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية:"تحدث معي بعض لاعبي أوروجواي بخصوص الدوري السعودي، فيديريكو فالفيردي رفض عرضًا مهمًا للغاية، لأنه أراد فقط اللعب لـ ريال مدريد".

كما أكد كامبانيا أن مواطنه داروين نونيز مهاجم ليفربول، يود اللعب في الدووي السعودي.

وأضاف:"هناك لاعبون آخرون، مثل داروين نونيز  سيأتون للعب في المستقبل. من الواضح أنه في مرحلة أخرى من مسيرته، بأهداف أخرى، هي أفضل فرق العالم. لديهم أيضًا أهدافهم الشخصية، ولكن  أعتقد تعتقد أن الدوري  السعودي مستقبلًا سيكون في القمة وأن اللاعبين يريدون اللعب في أفضل الدوريات. أعتقد أنك ستشاهد أفضل لاعبي أوروجواي في هذا الدوري وأن أفضل لاعبي العالم سيستمرون في التألق وهذا أمر رائع".

مارتين كامبانيا الرياض فيديريكو فالفيردي السعودية نونيز

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