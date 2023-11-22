الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

150 فلسطينيًا مقابل كل 50 إسرائيليًا.. هآرتس تكشف كواليس صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين

حماس
حماس

في الساعات الأولى من يوم الأربعاء، وافقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق توسطت فيه قطر والولايات المتحدة مع حماس لإطلاق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين في غزة مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين ووقف لإطلاق النار.

متى سيتم الإفراج عن الرهائن؟

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن أقرب وقت للإفراج عن الرهائن هو يوم الخميس الساعة 10:00 صباحًا.

وكانت إسرائيل قد أعلنت عن قائمة تضم 300 سجين يمكن أن يشملهم الإفراج، وأتاحت مهلة 24 ساعة للجمهور لتقديم أي اعتراضات.

كم عدد الرهائن الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم؟

وكشفت الصحيفة أنه من المتوقع أن يتم إطلاق سراح ما يصل إلى 150 أسيرًا فلسطينيًا مقابل كل 50 رهينة إسرائيلية، على أن تشمل المرحلة الأولى إطلاق سراح 50 امرأة وطفلًا من أسر حماس في غزة.

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