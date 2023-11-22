الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حزب الله: استهدفنا موقعين إسرائيليين ‏وحققنا فيهما إصابات مباشرة

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، عن استهداف موقع "بياض بليدا" وثكنة يفتاح الإسرائيليين ‏وحققنا فيهما إصابات مباشرة، حسبما نقلت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وكان أعلن حزب الله، مساء الثلاثاء، عن استهداف دبابة إسرائيلية قرب مستوطنة نطوعا بالأسلحة المناسبة، ما أسفر عن تدمير الدبابة.

وقال الحزب في بيان: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدفنا ‏الساعة ‌‎04:05‏ من عصر يوم الثلاثاء، دبابة معادية قرب مستوطنة نطوعا ‏بالأسلحة المناسبة وتمت إصابتها إصابة مباشرة".

وأضاف الحزب، أنه تمت مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل منزل في مستوطنة أفيفيم، اليوم الثلاثاء، بالصواريخ، مما أدى إلى سقوط عدد من عناصر الاحتلال بين قتيل وجريح.

وأشار الحزب إلى أن الهجوم جاء ردا على قيام الاحتلال باستهداف الصحفيين في قناة الميادين.

الإسرائيليين ثكنة يفتاح الإسرائيليين بياض بليدا حزب الله اللبناني

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