للسيطرة على الأسعار.. بورصة السلع تطلق جلستها الـ95 اليوم

تطلق البورصة المصرية للسلع، اليوم الأربعاء 22 من نوفمبر الجاري، جلستها رقم 95 للتداول على القمح المستورد لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص وتوفيره بسعر عادل.

وأكدت وزارة التموين، انتهاء الجلسة 94 الأحد الماضي بنجاح، وأنه قد تم خلالها طرح 5 آلاف طن من القمح المستورد، للتداول عبر منصة البورصة المصرية للسلع بسعر 11٫400 ألف جنيه للطن.

وأوضحت البورصة المصرية للسلع أنه قد تم تنفيذ 95 عملية شراء فعلية خلال الجلسة 94، بإجمالي كميات من القمح المستورد قدرها 4٫974٫776 طن.

وبلغ عدد طلبات الشراء التي تم تنفيذها عبر منصة البورصة المصرية للسلع خلال الجلسة الماضية، 96 طلبا، بإجمالي كميات قدرها 23٫367٫090 طن.

السلع الاستراتيجية

وتهدف البورصة المصرية للسلع، من طرح السلع الاستراتيجية عبر منصاتها، إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، مما له أثر إيجابي على أسعار السلعة للمستهلك النهائي.

ويستطيع البائع سواء كان "مزارعا أو تاجرا أو منتجا" أن يقوم بإيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين، وذلك بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها، حتى يتم تداولها مباشرة عبر المنصة الإلكترونية للبورصة المصرية للسلع، والتي بدورها تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم في آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك.

وينعكس طرح السلع للتداول عبر منصة البورصة المصرية للسلع بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات، أيضا يساهم في الحد من احتكار التجار وعدم المغالاة في الأسعار، نتيجة تقليل حلقات التداول ومنع كثرة الوسطاء الذى يتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.