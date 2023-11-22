الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلافات جيرة.. كشف ملابسات مقتل بائع ألبان فى المنصورة

مقتل
مقتل

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط المتهمين بقتل بائع ألبان بسبب خلافات الجيرة في المنصورة.

تبلغ لقسم شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من أحد المستشفيات بوفاة بائع ألبان إثر إصابته بجروح قطعية متفرقة.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من المجنى عليه، و3 أشخاص، تعدوا خلالها عليه بأسلحة بيضاء وبالضرب بالأيدى، فأحدثوا إصابته التى أودت بحياته بسبب خلافات حول الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات الخلافات وأرشدوا عن الأداة المستخدمة فى الواقعة.

أمن الدقهلية بائع ألبان قتل ضبط خلافات الجيرة المنصورة

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