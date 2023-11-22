البرلمان العربى يرحب بالهدنة الإنسانية فى غزة.. ويشيد بجهود مصر

رحَّب البرلمان العربي بالتوصل إلى اتفاق لتنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين، داعيًا إلى حتمية استدامة هذه الهدنة والتوصل إلى وقف دائم ونهائي لإطلاق النار، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

إشادة بالجهود المصرية

وأشاد البرلمان العربي بالجهود الحثيثة التي قامت بها جمهورية مصر العربية ودولة قطر من أجل التوصل إلى هذه الهدنة الإنسانية، معربًا عن أمله في أن تساهم تلك الهدنة في التخفيف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.

وجدد البرلمان العربي مطالبته المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته السياسية والقانونية والأخلاقية ومحاسبة سلطة الاحتلال على جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق المدنيين الفلسطينيين على مدار أكثر من شهر بشكل متواصل.