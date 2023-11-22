الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

البرلمان العربى يرحب بالهدنة الإنسانية فى غزة.. ويشيد بجهود مصر

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

رحَّب البرلمان العربي بالتوصل إلى اتفاق لتنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين، داعيًا إلى حتمية استدامة هذه الهدنة والتوصل إلى وقف دائم ونهائي لإطلاق النار، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

إشادة بالجهود المصرية

وأشاد البرلمان العربي بالجهود الحثيثة التي قامت بها جمهورية مصر العربية ودولة قطر من أجل التوصل إلى هذه الهدنة الإنسانية، معربًا عن أمله في أن تساهم تلك الهدنة في التخفيف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.

وجدد البرلمان العربي مطالبته المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته السياسية والقانونية والأخلاقية ومحاسبة سلطة الاحتلال على جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق المدنيين الفلسطينيين على مدار أكثر من شهر بشكل متواصل.

البرلمان العربى يعلن دعم مصر لحماية حدودها ورفض التهجير القسرى للفلسطينيين

لبرلمان العربى التعاون بين مصر وقطر العدنة الانسانسة في قطر غزة العسومي

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