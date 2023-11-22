كونتكت ومنجم يُطلقان منتجات استثمارية جديدة للعملاء

أعلنت شركتا "كونتكت كريدي تك"، التابعة لمجموعة" كونتكت المالية القابضة "، و"منجم- MNGM"، المنصة الرقمية للمعادن الثمينة التابعة لشركة Evolve Investment Group، عن إطلاق منتج مشترك باسم جنيه كونتكت الذهب في وزنين هما 8 جرام و2 جرام ذهب عيار 24 بنقاء 999.9.

وثبتت الشركتان السعر خلال أيام العرض بمبلغ 2500 جنيه شهريا لجنيه كونتكت الذهب و620 جنيهًا شهريا لربع جنيه كونتكت الذهب، للفترة من 17 إلى 19 نوفمبر، في سابقة تحدث لأول مرة في سوق الاستثمار في الذهب.

وأشار بيان أصدرته "كونتكت" صباح اليوم، إلى أن ذلك ليس آخر عروض "كونتكت ومنجم " للعملاء خلال شهر نوفمبر حيث لازال يتمتع العملاء بخصم 10% على قيمة استثماراتهم في منجم عند التقسيط مع " كونتكت " على فترة تزيد عن 18 شهر و5% عند التقسيط على فترات اقل من 18شهر.

وحسب بيان "كونتكت": هذا التعاون الجديد يأتي بعد عدة شهور من بداية تعاقد "منجم" مع " كونتكت" لتمويل استثمار العملاء في الذهب بهدف تحويل تفكير المستهلك من مفهوم الاستهلاك إلى مفهوم الاستثمار، ولتعزيز فكرة "استثمر الآن وادفع لاحقًا".

وأكدت الشركتان على وجود خطط مستقبلية تشمل إطلاق منتجات وعروض أخرى متميزة حصريًا لعملاء "كونتكت"، وتهدف هذه الخطوة إلى توفير خدمة فريدة تجمع بين عمليات التمويل الاستهلاكي والاستثمار ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية "كونتكت" لتغيير توجه المستهلك وتعزيز ثقافة الاستثمار.

وفي هذا السياق، قال عمر الفقي، العضوالمنتدب لشركة "كونتكت كريدي تك": إن إطلاق هذا المنتج المشترك يعد خطوة استراتيجية نحو تقديم خدمات تمويلية متطورة في السوق، مؤكدًا علي تلبية احتياجات وتطلعات العملاء، مشيرًا إلي أن هذا المنتج يعكس رغبة " كونتكت " في تحقيق تغيير حقيقي في تفكير المستهلك نحو مفهوم الاستثمار والتمويل الذكي.

ومن جهته؛ أشار الدكتور سامح الترجمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة Evolve Investment Group، إلى أهمية توفير تمويل وحلول استثمارية ومنتجات مالية بديلة ومبتكرة مدعومة بالذهب والمعادن النفيسة من قبل المؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية وذلك لخلق فرص استثمار مباشرةً في الذهب وتوفير حلول متنوعة للاستفادة من خدمات ضمان حيازات الذهب، وتمويل المستهلكين بكافة فئاتهم وبشكل خاص صغار المستثمرين. وقال الدكتور سامح الترجمان، إن إبرام اتفاقية تعاون بين " منجم " و "كونتكت كريدي تك" ستضمن إتمام عمليات التمويل ضمن شبكة ائتمان آمنة، مما سيؤدي إلى تحسين إمكانات التمويل وبناء تاريخ ائتماني يفتح مجالات أوسع للمستثمرين بالإضافة إلى توسيع حجم أسواق الذهب والإقراض والتمويل الاستهلاكي، وفتح الباب لأدوات تمويل جديدة سيكون لها مردود مباشر على زيادة السيولة والأموال المستثمرة في السوق، وبالتالي زيادة حجم العمليات المنفذة عبره والذي سينعكس بحدوث طفرة في إسهام هذا القطاع في نمو الناتج القومي الإجمالي المصري.

وأضاف الترجمان، أنه من خلال منجم يمكن للعملاء شراء ذهب 999.9 (عيار 24) بأمان وشفافية بحد أدنى 0.1 جرام أو شراء ذهب المدى بحد أدنى 10جرام. حيث تقدم MNGM للعملاء ذهبًا من الدرجة الاستثمارية الأعلى ويتم الحصول عليه من مصافي معتمدة عالميًا ويتم تأمينه من قبل مزودي التأمين الأكثر ثقة.

وأوضح سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لمجموعة "كونتكت المالية القابضة"، أن توقيع عقد التعاون مع " منجم " واطلاق " جنيه كونتكت الذهب " يعتبر خطوة أخرى في تقديم أحدث الخدمات التمويلية في السوق، حيث نركز حاليا على التوسع من خلال تكوين شراكات جديدة في مختلف المجالات باستخدام أحدث الخدمات التكنولوجية وإتاحة خدمة Lending-as-a-Service - حيث تتيح " كونتكت" لعملاء منصة " منجم " التقديم من خلال المنصة التقديم علي حدود ائتمانيه فوريه لتسهيل تمويل عمليات استثمارهم في "منجم "- ساعدتنا في خلق مفهوم جديد يحقق للعميل أقصى استفادة ويظهر القيمة المضافة من التعاون لكل من العملاء والشركاء في نفس الوقت، وذلك بالإضافة إلى إطلاق الخدمات المعتادة والتي تشمل إتاحة " كونتكت " كوسيلة دفع على منصة MNGM، ويأتي هذا التعاون في إطار التزام الشركة بالوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء لخدمتهم وتلبية احتياجاتهم في مختلف المجالات.

وأشار سعيد زعتر، إلى أن " كونتكت " تشهد في هذه الفترة توسع ملحوظ في مجال التمويل القائم على التطور التكنولوجي والتقني ومن أوائل اهتمامات الشركة مراعاة الاحتياجات السوقية والاطلاع عليها لتقديم خدمة استثنائية لأكبر قاعدة من العملاء.

كما أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة "كونتكت"، إلى أنه بالرغم من الظروف الحالية لدينا إيمانًا قويًا بقدرتنا على تسخيرها، في هذا المجال لتخطى أي عقبات قد تطرأ علينا في السوق.

وأعرب "زعتر": عن اعتزازه بالتعاقد مع" MNGM " حيث ستتيح هذه الشراكة تلبية احتياجات أوسع لقاعدة عملاء جديدة سواء من المتعاملين مع المنظومة البنكية أو مع من ليس لهم أي تعاملات بنكية، ويأتي هذا من خبرتنا الواسعة في مجال التمويل التي بدأت في مصر منذ أكثر من 20 سنة.

سامح الترجمان

عمرو الفقى