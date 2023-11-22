الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استجابة لاستغاثة الأهالي.. الداخلية تصلح وتعدل عامود إنارة آيل للسقوط بأسيوط

عامود إنارة
عامود إنارة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل ما تم نشره على حساب أحد الأشخاص بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» من تعليق مدعم بصورتين.

وتضمن استغاثة من أهالى إحدى القرى بدائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط من وجود عمود إنارة آيل للسقوط أمام أحد المنازل بالقرية مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

قامت الأجهزة الأمنية بأسيوط بالتنسيق مع الجهات المعنية باتخاذ اللازم نحو إصلاح وتعديل وضع عمود الإنارة، لتلافى حدوث أضرار بالمواطنين أو الممتلكات.

جرى تعديل وضع العمود بعمل قاعدة خرسانية، وأصبح آمنًا تمامًا ولا يمُثل خطرًا على المواطنين.

وزارة الداخلية تعليق موقع التواصل الاجتماعي مركز شرطة صدفا عمود إنارة

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