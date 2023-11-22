وقف وإزالة حالتي تعدي على أراض زراعية بالفيوم

صرح محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس، أن الوحدة المحلية بقرية منشأة طنطاوي بالفيوم، أوقفت أمس الثلاثاء، حالة تعدي على الأراضي الزراعية بزمام القرية، عبارة عن حفر لإنشاء أساسات على مساحة (قيراطين)، وردت الشئ لأصله.

وأضاف في بيان اليوم الأربعاء، أن الوحدة قامت أيضا بإزالة أسوار بالبلوك الأبيض على قطعة أرض بمساحة (1) قيراط، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

يأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتشديد الرقابة، للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية.

وأشار رئيس المركز إلى استمرار تنفيذ حملات لتمهيد طرق القرى والتوابع حيث جرى العمل أمس في تمهيد عدد من شوارع وطرق قرية مطرطارس، بمعدات الوحدة المحلية لمركز سنورس ووحدة القرية بالإضافة إلى حملات نظافة ورفع الأتربة بعدد من طرق المركز.

وأوضح أن حملات النظافة العامة الصباحية والمسائية بالمدينة والقرى،أسفرت عن رفع (281) طنا قمامة و(22) طنا أتربة.

إزالة حالتي تعدِ على الأراضي الزراعية

إزالة حالتي تعدِ على الأراضي الزراعية

إزالة حالتي تعدِ على الأراضي الزراعية