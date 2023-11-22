الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر فى حادثين متفرقين بالجيزة والفيوم

حادث تصادم
حادث تصادم

لقى شخص مصرعه، بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى طريق إسكندرية الصحراوى نطاق محافظة الجيزة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى لتوضع تحت تصرف النيابة المختصة.

وفور تلقى بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين فى طريق إسكندرية الصحراوي، انتقلت سيارة إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص، ما تسبب فى وفاته، وجرى نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

كما أصيب شخص، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

فور تلقى البلاغ بوقوع حادث أعلى طريق الفيوم الصحراوى مفاده وجود مصادمة، انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص الطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وتم تفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

طريق إسكندرية الصحراوي محافظة الجيزة حادث تصادم طريق الفيوم الصحراوى

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