الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد نشر "الدستور" عنها.. محافظ مطروح يحيل واقعة تعرض سيدة لإهمال طبي للنيابة العامة

محافظ مطروح
محافظ مطروح

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،  إحالة واقعة تعرض سيدة لنزيف وغيبوبة بعد الولادة بمستشفى  النساء بمطروح  إلى النيابة العامة لاتخاذ أعمالها فى  ملابسات الواقعة، مع إيقاف طبيب التخدير عن العمل لحين انتهاء التحقيقات. 

جاء ذلك بعدما نشرت الدستور تقريرا بتاريخ  19 نوفمبر 2023 عن تحرير مواطن محضرًا ضد مستشفى بمطروح بعد تعرض زوجته لإهمال طبي أثناء وضع جنينها. 

 

 توفير البديل لطبيب التخدير

 
كما كلف محافظ مطروح، الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بالمتابعة المستمرة وتوفير البديل لطبيب التخدير بالمستشفى. 

 تشكيل لجنة لفحص الحالة الصحية للمريضة 


وأكد محافظ مطروح، متابعته للواقعة موجها بإحالتها للتحقيق بمديرية الصحة مع تشكيل لجنة لفحص الحالة الصحية للمريضة   وعرض تقرير مفصل عليه. 

إحالة الواقعة للنيابة العامة

 وفور عرض التقرير من خلال وكيل وزارة الصحة قرر محافظ مطروح تحويل الواقعة للنيابة العامة لإعمال شأنها فى ملابساتها. مؤكدًا عدم التهاون فى محاسبة أى تقصير أو أى  تهاون فى حقوق المرضى. 

 

وكان المواطن محمد محمد عنكوت، حرر محضرًا في قسم شرطة مطروح ضد مستشفى النساء والصحة الإنجابية بمطروح بعد تعرض زوجته للإهمال الطبي أثناء وضع جنينها.


وقال المواطن محمد محمد عنكوت خلال حديثه لـ "الدستور"، إن زوجته شيماء قدري أحمد دخلت مستشفى النساء بمطروح لتخضع لعملية ولادة طبيعية في تاريخ 8 نوفمبر 2023 وتم تأجيل العملية وحجزها في المستشفى لتتلقى الرعاية الصحية قبل الولادة.


وأوضح أنه يوم الخميس الماضي الموافق 16 نوفمبر 2023 تم إبلاغه أن زوجته ستضع جنينها في عملية ولادة طبيعية حيث استقرت حالتها ولا يوجد أي خطر على حالتها الصحية وصحة الجنين وبعد مرور ساعة من الولادة تعرضت لمضاعفات ونزيف شديد استمر لمدة ساعتين فطلب منه طاقم التمريض شراء 4 أكياس دم و2 كيس بلازما وتم دخول زوجته لغرفة العمليات مرة أخرى لإجراء عملية وقف النزيف بعد أن قام بالتوقيع على الإقرارات اللازمة - حسب قوله-.

 

وأضاف أنه بعد خروج زوجته من العمليات فوجئ بأنها فاقدة للوعي ودخلت في غيبوبة وتم حجزها في العناية المركزة في نفس المستشفى ولم تستقر حالتها وبسبب عدم وجود كوادر طبية تم نقلها إلى العناية المركزة في مستشفى مطروح العام ولم تستقر حالتها الصحية حتى تاريخه مرددًا "حالتها متدهورة بسبب الإهمال الطبي وأطالب بإنقاذها ومعاقبة المسؤولين عن ذلك" موضحًا أنه تواصل مع وكيل وزارة الصحة بمطروح وأبلغه بالواقعة وعلى الفور تم تشكيل لجنة للفحص

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