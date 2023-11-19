مواطن يحرر محضرًا ضد مستشفى بمطروح بعد تعرض زوجته لإهمال طبي أثناء وضع جنينها

حرر المواطن محمد محمد عنكوت محضرًا في قسم شرطة مطروح ضد مستشفى النساء والصحة الإنجابية بمطروح بعد تعرض زوجته للإهمال الطبي أثناء وضع جنينها.

- تفاصيل الواقعة

وقال المواطن محمد محمد عنكوت خلال حديثه لـ "الدستور"، إن زوجته شيماء قدري أحمد دخلت مستشفى النساء بمطروح لتخضع لعملية ولادة طبيعية في تاريخ 8 نوفمبر 2023 وتم تأجيل العملية وحجزها في المستشفى لتتلقى الرعاية الصحية قبل الولادة.

وأوضح أنه يوم الخميس الماضي الموافق 16 نوفمبر 2023 تم إبلاغه أن زوجته ستضع جنينها في عملية ولادة طبيعية حيث استقرت حالتها ولا يوجد أي خطر على حالتها الصحية وصحة الجنين وبعد مرور ساعة من الولادة تعرضت لمضاعفات ونزيف شديد استمر لمدة ساعتين فطلب منه طاقم التمريض شراء 4 أكياس دم و2 كيس بلازما وتم دخول زوجته لغرفة العمليات مرة أخرى لإجراء عملية وقف النزيف بعد أن قام بالتوقيع على الإقرارات اللازمة - حسب قوله-.

وأضاف أنه بعد خروج زوجته من العمليات فوجئ بأنها فاقدة للوعي ودخلت في غيبوبة وتم حجزها في العناية المركزة في نفس المستشفى ولم تستقر حالتها وبسبب عدم وجود كوادر طبية تم نقلها إلى العناية المركزة في مستشفى مطروح العام ولم تستقر حالتها الصحية حتى تاريخه مرددًا "حالتها متدهورة بسبب الإهمال الطبي وأطالب بإنقاذها ومعاقبة المسؤولين عن ذلك" موضحًا أنه تواصل مع وكيل وزارة الصحة بمطروح وأبلغه بالواقعة وعلى الفور تم تشكيل لجنة للفحص.



_ اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بقسم الشرطة

وأكد عبد الرحمن مرشدي، محامي المجنية عليها، خلال حديثه لـ "الدستور"، أنه عقب تدهور الحالة الصحية للمجنية عليها، تم تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة مطروح، وحمل رقم 8018 لسنة 2023 إداري مطروح، حيث تم المطالبة بعرض المجنية عليها على الطب الشرعي في حالة استقرار حالتها الصحية للوقوف على سبب تدهور الحالة.

وأشار إلى أنه قام باستخراج تقرير طبي مبدئي من مستشفى مطروح العام بالحالة الصحية للمجنية عليها من تحويلها إلى مستشفى مطروح العام، وتضمن نصًا "دخول الحالة المحولة من مستشفى النساء إلى مستشفى العام بتاريخ 17 نوفمبر 2023 بتشخيص مبدئي ما بعد توقف عضلة القلب نتيجة نزيف مهبلي ما بعد الولادة الطبيعية وصدمة نزيف واضطراب في مستوى الوعي ما بعد تشنجات عصبية وأنيميا بالدم، والمريضة على جهاز تنفس صناعي وما زالت في العناية".

من جانبه، أكد مصدر طبي بصحة مطروح في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن المواطنة شيماء قدري تعرضت لانخفاض حاد في نسبة الأكسجين بالدم أثناء إجراء إصلاح جرح العجان، وذلك عقب الولادة الطبيعية، وحدثت لها مضاعفات وصعوبة في تركيب الأنبوبة الحنجرية، وتم حجزها في العناية المركزة ونقلها إلى مستشفى مطروح العام.

وأشار المصدر إلى أنه تم تشكيل لجنة مكبرة من صحة مطروح للتحقيق في الواقعة وإحالة المتسببين في ذلك إلى التحقيق.