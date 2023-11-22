الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الفنان أحمد فؤاد سليم: مصر مستهدفة منذ زمن طويل.. والرئيس السيسى رجل حكيم

الفنان أحمد فؤاد
الفنان أحمد فؤاد سليم

قال الفنان أحمد فؤاد سليم، إن العالم بات قرية صغيرة، لافتًا إلى أن الأجيال الغربية الجديدة تفهمت حقيقة إسرائيل. 

 

وأضاف سليم، خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامه كمال عبر قناة dmc، أن إعادة نكبة 1948 مجرد "وهم" وإسرائيل دولة واهمة. 

 

وأوضح أن مصر مستهدفة منذ زمن طويل وليس من اليوم فقط، لافتًا إلى أن اللعبة التي تحاك ضد مصر قوية جدًا، معقبًا:" الرئيس عبدالفتاح السيسي هو رجل حكيم، يرفض أن يتم اختيار معاد معركته من قبل العدو، حيث يتعمد العدو أن يدفع مصر نحو الصراع، وبالتالي فإن هذا العدو يستفز الدولة المصرية لأنه وضع قطع الأسطول في البحر المتوسط بحجة إيران". 

 

وأشار إلى أنه يوجد حلم قديم لم يتحقق منذ عام 1948م، وهو إقامة الدولة الصهيونية من النيل إلى الفرات، لافتًا إلى أن هذا الكيان يريد أن يحقق ولو جزء بسيط من هذا الحلم، والواقع العالمي يقول بأن جو بايدن الرئيس الأمريكي في آخر أيامه يريد أن يحقق حزبه إنجاز، وإسرائيل جاءت لها الفرصة، معقبًا: "إسرائيل كانت تنوي ضرب غزة، قبل أن تقوم المقاومة بطوفان الأقصى في 7 أكتوبر". 

الفنان احمد فؤاد سليم إسرائيل فلسطين طوفان الأقصى العدوان الإسرائيلي على غزة

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