المنشد إبراهيم راشد لـ "صاحبة السعادة": نشأتى القرآنية جعلتني أحب المدح والموالد

كشف المنشد إبراهيم راشد، عن تفاصيل نشأته القرآنية ومسيرته الفنية في مجال المدح والموالد، قائلا إنه تأثر بوالده وشقيقه وجده الذين كانوا من كتاب القرية، وأنه كان يستمع للقرآن الكريم والابتهالات الدينية منذ صغره، كما تعلق بصوت الشيخ وحيد أبو الحسن الشرقاوى، الذي كان يحفظ كلماته دون كتابة.

وأضاف راشد، في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي يُعرض على قناة "DMC"، أنه كان يحب أن يشارك في المدح والموالد في المدارس والمساجد، وكان يتلقى تشجيعًا وإعجابًا من المعلمين والأصدقاء، واستمر في هذا المجال حتى أصبح من المنشدين المعروفين والمحبوبين.