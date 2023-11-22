وزير الشباب والرياضة يكشف تفاصيل إنشاء مدينة أولمبية عملاقة بالعاصمة الإدارية (فيديو)

تحدث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن أبرز المشروعات والمبادرات التي تنفذها الوزارة في مجالات الشباب والرياضة والمجتمع المدني.

وأعلن الوزير، في حوار هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، عن توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، بهدف توعية الشباب بأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل، وتبسيط المفاهيم وإيصال المعلومات الصحيحة بشأن الانتخابات الرئاسية، مؤكدا على شفافية وديمقراطية العملية الانتخابية.

وكشف الوزير تفاصيل إنشاء مدينة أولمبية عملاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد أكبر مدينة رياضية في العالم، وتضم ملعبًا على أحدث طراز يتسع لـ 93 ألف مقعد، وصالات مغطاة ومجمع حمام سباحة أولمبي وملاعب لجميع الرياضات، بالإضافة إلى فندق ومول تجاري وساحة للشعلة الأولمبية.

وأشاد برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الرياضة والشباب، وقال إن المدينة الأولمبية ستدار من قبل أكبر الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المنشآت الرياضية، وستكون مركزًا عالميًا للرياضة والسياحة والثقافة.