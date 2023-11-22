الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

انطلاق قطار حملة المرشح الرئاسى فريد زهران إلى أسوان

حملة المرشح الرئاسي
حملة المرشح الرئاسي فريد زهران

انطلقت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باتجاه أسوان لعقد المؤتمر الجماهيري التاسع للمرشح. 


ومن المقرر أن يتوجه فريد زهران، اليوم الأربعاء، لمدينة أدفو لعقد مؤتمره الجماهيري، ثم يتوجه الخميس لمدينة أسوان لعقد المؤتمر التالي. 


جدير بالذكر أن المرشح بدأ مؤتمراته الانتخابية من مسقط رأسه بسرس الليان بالمنوفية، ثم الاسكندرية، ثم مركز طامية بالفيوم، وثلاثة مؤتمرات بأسيوط، تلاها مؤتمر بالبدرشين ثم الفيوم. 


ويواصل المرشح لقاءاته الجماهيرية بالمحافظات المختلفة حتى موعد انتهاء الدعاية وبدء الصمت الانتخابي يوم ٨ ديسمبر القادم. 

اجتماع موسع الجمعة القادم 


وسيتم عقد اجتماع موسع الجمعة القادم لحملة فريد زهران بحضور المرشح ومدير الحملة وأعضاء الأمانات المختلفة بها والمتطوعين الجدد والقدامى لبحث خطة عمل الحملة الفترة القادمة.


وكشف الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحملة فريد زهران، أن  جولات زهران لاقت تفاعلًا من المواطنين وأسئلة عديدة حول البرنامج الذي يستهدف في أولوياته الإصلاح الاقتصادي والسياسي.


وتقوم الحملة الآن بتكثيف الدعاية الانتخابية وتوزيع البرنامج في ميادين وشوارع المحافظات المختلفة كما تدعو جموع المواطنين للمشاركة الايجابية وقراءة ملامح البرنامج الانتخابي للسيد فريد زهران.

يذكر ان المرشح الرئاسي فريد زهران قال إن فلسفة السياسة الاجتماعية لبرنامجه الاجتماعي تنطلق من قاعدة التمكين الاجتماعي للفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا فى المجتمع، والتي عَرَّضَتها الأزمةُ الاقتصادية الأخيرة- بموجاتها المتعاقبة- إلى مزيدٍ من التَّضرُّر الشامل لكل مناحي الحياة.

وأضاف "زهران" أن مراحل الإصلاح الاجتماعي للبرنامج تتمحور حول تطوير الخطط الاجتماعية بمستوياتها المختلفة، من المنح والهِبات، إلى التمكين الهادف إلى رفع مستوى جودة الحياة لأولئك الذين لا تشملهم المزايا الاجتماعية، وتمتدُّ مظلَّة الرؤية الاجتماعية للبرنامج إلى دعم المصريين من سُكَّان المناطق النائية من مصر؛ تلك المناطق التي تتعرَّض، وبشكلٍ مُضاعَف، إلى التهميش، وغياب برامج التنمية أو ضعفها وانعدام تأثيرها.

المرشح الرئاسي فريد زهران المصري الديمقراطي أسوان المؤتمر الجماهيرى الدعاية الانتخابية البرنامج الإنتخابي

مواد متعلقة

فريد زهران: برنامجى الانتخابى يهدف إلى تطوير المنظومة الصحية

"المصريين": القيادة السياسية تمثل صوت الشعب فى مواجهة مخطط التهجير

برلمانية: كلمة مدبولى أمام النواب كاشفة لموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

معتز الشناوى: تخارج أجهزة الدولة من القطاعات غير الاستراتيجية ضرورة

معتز الشناوى: الأربعاء مؤتمرا جماهيريا لحملة فريد زهران بإدفو.. والخميس فى وسط أسوان

فريد زهران: برنامجى يتضمن الوصول إلى نظام تعليمى موحّد ذى جودة ومتكافئ وحديث

فريد زهران: نولى أهمية استثنائية وخاصة لتمكين المرأة والشباب

برلمانية: تعديلات قانون التصالح جاءت فى "توقيت مناسب" لتلبية مطالب المواطنين

الأكثر قراءة

عاجل.. 15 شهيدا فى مجزرة إسرائيلية جديدة غرب خان يونس

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

مصدر مصري: اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس فى مراحله الأخيرة

محمد عبدالعاطى يوضح لـ"الشاهد" مراحل مفاوضات سد النهضة بإثيوبيا

ضياء الدين داوود: نطالب بموقف حازم من الحكومة بشأن حرب غزة (فيديو)

محمد عبد العاطى لـ"الشاهد": مصر الدولة الأكثر جفافًا فى العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: نحرز تقدمًا فى صفقة تبادل الأسرى ونتوقع أخبارًا جيدة

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس