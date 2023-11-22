انطلاق قطار حملة المرشح الرئاسى فريد زهران إلى أسوان

انطلقت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باتجاه أسوان لعقد المؤتمر الجماهيري التاسع للمرشح.



ومن المقرر أن يتوجه فريد زهران، اليوم الأربعاء، لمدينة أدفو لعقد مؤتمره الجماهيري، ثم يتوجه الخميس لمدينة أسوان لعقد المؤتمر التالي.



جدير بالذكر أن المرشح بدأ مؤتمراته الانتخابية من مسقط رأسه بسرس الليان بالمنوفية، ثم الاسكندرية، ثم مركز طامية بالفيوم، وثلاثة مؤتمرات بأسيوط، تلاها مؤتمر بالبدرشين ثم الفيوم.



ويواصل المرشح لقاءاته الجماهيرية بالمحافظات المختلفة حتى موعد انتهاء الدعاية وبدء الصمت الانتخابي يوم ٨ ديسمبر القادم.

اجتماع موسع الجمعة القادم



وسيتم عقد اجتماع موسع الجمعة القادم لحملة فريد زهران بحضور المرشح ومدير الحملة وأعضاء الأمانات المختلفة بها والمتطوعين الجدد والقدامى لبحث خطة عمل الحملة الفترة القادمة.



وكشف الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحملة فريد زهران، أن جولات زهران لاقت تفاعلًا من المواطنين وأسئلة عديدة حول البرنامج الذي يستهدف في أولوياته الإصلاح الاقتصادي والسياسي.



وتقوم الحملة الآن بتكثيف الدعاية الانتخابية وتوزيع البرنامج في ميادين وشوارع المحافظات المختلفة كما تدعو جموع المواطنين للمشاركة الايجابية وقراءة ملامح البرنامج الانتخابي للسيد فريد زهران.

يذكر ان المرشح الرئاسي فريد زهران قال إن فلسفة السياسة الاجتماعية لبرنامجه الاجتماعي تنطلق من قاعدة التمكين الاجتماعي للفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا فى المجتمع، والتي عَرَّضَتها الأزمةُ الاقتصادية الأخيرة- بموجاتها المتعاقبة- إلى مزيدٍ من التَّضرُّر الشامل لكل مناحي الحياة.

وأضاف "زهران" أن مراحل الإصلاح الاجتماعي للبرنامج تتمحور حول تطوير الخطط الاجتماعية بمستوياتها المختلفة، من المنح والهِبات، إلى التمكين الهادف إلى رفع مستوى جودة الحياة لأولئك الذين لا تشملهم المزايا الاجتماعية، وتمتدُّ مظلَّة الرؤية الاجتماعية للبرنامج إلى دعم المصريين من سُكَّان المناطق النائية من مصر؛ تلك المناطق التي تتعرَّض، وبشكلٍ مُضاعَف، إلى التهميش، وغياب برامج التنمية أو ضعفها وانعدام تأثيرها.