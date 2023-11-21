"صوت وصورة" الحلقة الأخيرة.. مَنْ هو قاتل مراد مكرم؟

كشفت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "صوت وصورة" الذي تخوض بطولته النجمة حنان مطاوع، عن السر الذي حير الجمهور على مدار 30 حلقة.

وخلال أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "صوت وصورة" تبين أن قاتل الفنان مراد مكرم الحقيقي والتي اتهمت حنان مطاوع بقتله ظلمًا، هو أحمد ماجد شقيق الفنان صدقي صخر والذي كان على علاقه بـ"عصام الصياد" الذي يجسده مراد مكرم منذ سنوات عديدة.

كما تبين أنهما كانا على خلاف شديد بسبب مبلغ مادي، مما أدى إلى نشوت مشاجرة قوية بينهما أدت إلى مقتل مراد مكرم بطعنة.

ويشهد العمل العديد من الأحداث الشيقة في إطار اجتماعي، وذلك حول السوشيال ميديا ومخاطرها والذكاء الاصطناعي.

ويناقش المسلسل قصة رضوى التي تعمل ممرضة عند أحد أطباء التجميل المشهورين، ويحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، وبعدها تتورط "رضوى" حنان مطاوع، في قتله بسبب فيديو مفبرك من الذكاء الاصطناعي، ويتخلى زوجها عبدالغني عنها، ويقف بجانبها المحامي "لطفي عبود" صدقي صخر، ليخرجها من السجن، ويحاول إثبات من هو القاتل الحقيقي لـ عصام الصياد، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

ويشارك في بطولة مسلسل "صوت وصورة" نخبة من الفنانين بجانب الفنانة حنان مطاوع وهم: صدقي صخر، نجلاء بدر، ناردين فرج، وليد فواز، فدوى عابد، عمرو وهبة، مراد مكرم، هاجر عفيفي، رامي الطمباري، إيمان الشريف، وغيرهم من الفنانين.

"صوت وصورة" من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد عبدالتواب (توبة)، ويعد أول أعماله الإخراجية بعد عمله كمساعد مخرج في العديد من الأعمال أبرزها مسلسل قصر النيل لـ دينا الشربيني، فيلم الفيل الأزرق لـ كريم عبدالعزيز، مسلسل لعبة نيوتن لـ منى زكي، وغيرها من الأعمال، والعمل من إنتاج أروما استديوز ومكون من 30 حلقة.