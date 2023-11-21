الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الدفاع الإسرائيلى: سنواصل عملياتنا العسكرية "بقوة" للقضاء على حماس

يوآف غالانت
يوآف غالانت

قال يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي إنه أمام اتخاذ قرارات مهمة في الساعات والأيام القريبة، مؤكدًا أن ما أوصلهم لهذه القضية التي يناقشونها اليوم هو العملية القوية والمهنية الدقيقة التي اتخذوها قبل شهر بالدخول لغزة.

مهمة تحرير الأسرى قرار أخلاقي

أضاف غالانت، خلال مؤتمر صحفي عقد قبل قليل وعرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مهمة تحرير الأسرى قرار أخلاقي من قبل الجميع تجاه المواطنين والدولة، مؤكدًا أن الجميع يكرس وقته ليلًا ونهارًا والجنود يخاطرون بحياتهم لتحقيق هذا الهدف.

أشار إلى أن ثمار هذا الجهد هي استعادة الأسرى، وهي قيمة يجب أن يحققوها، موضحًا أنه بالتشاور مع كل الوزراء رأوا أنهم بعد انتهاء هذه المرحلة سيواصلون العملية العسكرية بقوة للقضاء على حماس ومن أجل إرجاع المخطوفين الآخرين. 

وزير الدفاع الإسرائيلي العملية العسكرية للقضاء على حماس إرجاع المخطوفين مهمة تحرير الأسرى

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