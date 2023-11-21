الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": بايدن يرفض كشف تفاصيل صفقة تبادل المحتجزين

بايدن
بايدن

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عن أنهم يعملون على إخراج المحتجزين منذ أسابيع، وأنهم الآن قريبون جدًا من التوصل لاتفاق، مؤكدًا أنه رفض الكشف عن تفاصيل الصفقة.

أضاف جبر، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن بايدن رفض الإفصاح عن تفاصيل الصفقة رغم الضغوط الشديدة من الصحفيين عليه، لأنه يخشى من العصف بهذه الصفقة بعد الكشف عن تفاصيلها خاصة أنها لا نهائية، وأنه يوجد بعض النقاط يجب الاتفاق عليها أولًا. 

أشار إلى أن أطراف الصفقة جميعًا أعلنوا أن الصفقة اقتربت من نهايتها، وربما يبقى الجانب الأخير وهو موافقة حكومة الحرب الإسرائيلية وبعض الأنباء تقول إن هناك وزيرين يرفضان الصفقة منهم بن غفير، كما أن نتنياهو يريد إضافة جملة أنه بعد انتهاء الصفقة ستعود عملية القتال من جديد.

مزايا صفقة تبادل المحتجزين

أكد أن الصفقة اليوم أقرب من أي وقت مضى وربما نسمع عنها خلال أيام قليلة، وهي صفقة صعبة واستغرقت وقتًا طويلًا، وبدأ الحديث عنها منذ الأسبوع الثاني للنزاع، مشيرًا إلى أن الصفقة لن تتم إلا بعد وقف إطلاق النار ما يتيح دخول المساعدات الإنسانية لغزة والسماح للجنسيات الأجنبية بالخروج منها.

مراسل القاهرة الاخبارية جو بايدن صفقة تبادل المحتجزين رفض الإفصاح تفاصيل الصفقة وقف إطلاق النار دخول المساعدات الإنسانية

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